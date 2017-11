Presenten una guia gironina sobre el pa i tot el que l'envolta

L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries acollirà demà la presentació d'una nova guia de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», dedicada al món del pa. El món del pa, escrit per Roser Bech i David Pujol, fa un recorregut per les fleques de les comarques gironines així com per les iniciatives i les propostes que s'hi relacionen. També parla del blat, dels molins antics i de les farineres modernes, de les receptes antigues, dels diversos tipus de farina, dels berenars d'abans, del pa en la literatura, de les llegendes i les cançons, dels gremis, de les fleques que fan pa sense gluten... en suma, d'un conjunt de temes que tenen com a denominador comú: el pa.

Actualment, més de la meitat dels municipis gironins tenen un o més d'un forn de pa; hi ha tres obradors que ofereixen pa i pastisseria sense gluten de manera integral i dues farineres a la Bisbal i Banyoles i un molí de pedra a Sales de Llierca que, amb varietats antigues de blat, elaboren farina ecològica i integral de qualitat. Tot un conjunt d'activitats i empreses que confirmen que el món del pa a les comarques gironines és ben viu.