Vinculen la pol·lució amb la mortalitat per càncer de ronyó, bufeta i còlon

La contaminació atmosfèrica no només es vincula amb més casos de càncer de pulmó, sinó que un nou estudi epidemiològic elaborat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (Isglobal) i l'Associació Americana contra el Càncer l'associa també a més mortalitat per càncer de ronyó, bufeta i còlon.

La investigació, publicada a la revista Environmental Health Perspectives, ha seguit 22 anys (de 1982 a 2004) més de 600.000 persones adultes dels Estats Units que formen part de l'Estudi II de Prevenció contra el Càncer.

L'equip científic ha relacionat la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l'exposició residencial a tres contaminants ambientals: el PM2,5, el diòxid de nitrogen (NO2) i l'ozó (O3).

D'entre tota la població estudiada, en els 22 anys es van registrar més de 43.000 morts per càncer no pulmonar.

Així, l'estudi associa les partícules PM2,5 amb la mortalitat per càncer de ronyó i bufeta, amb un augment del 14% i del 13%, respectivament, per cada increment d'exposició de 4,4 g/m3, mentre que l'exposició a NO2 s'associa amb la mortalitat per càncer colorectal, amb un augment del 6% per cada increment de 6.5 parts per bilió (ppb).