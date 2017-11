Creen un espai de contemplació de la natura a Mieres

L'Ajuntament de Mieres té la intenció de crear un espai per a l'estudi i contemplació col·lectiva de l'ecologia i de les seves comunitats herbàcies i faunístiques. l'Ajuntament va prendre la decisió de crear l'observatori després d'una oferta del propietari dels terrenys i de consultar la utilitat de l'espai al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.

L'observatori, que no s'ha definit si serà amb cabanes penjades o arran de terra, estarà situat en el terreny de darrere de la fàbrica de lluminàries i just al costat de l'aparcament municipal.

El propietari de les parcel·les on preveuen fer l'observatori de la natura vol conservar la titularitat de la propietat.

Per tal de combinar la propietat privada i la utilitat pública de l'espai, l'Ajuntament i el propietari van establir un acord de custòdia del territori.

La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

El conveni de custòdia del territori va ser aprovat en el ple del mes de setembre i es va sotmetre a exposició pública.



Alta Garrotxa

Els convenis de custòdia del territori són corrents a l'Alta Garrotxa, on el Consorci de l'Alta Garrotxa té establerts 30 acords de custòdia amb propietaris.

Per exemple, un propietari es compromet a talar un bosc sota les directrius del Consorci de l'Alta Garrotxa. Per la seva part, el Consorci es compromet a conservar l'estructura arbòria. Aquests acords han contribuït a mantenir espais oberts i a l'obertura de camins de bosc adequats a l'entorn. Han servit per conservar fauna i espècies vegetals.