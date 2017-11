Comencen els treballs per rehabilitar els exteriors del parc hospitalari de Salt

Les obres per rehabilitar els espais exteriors del parc hospitalari Martí i Julià de Salt han començat aquest mes d'octubre i es preveu que durin uns quatre mesos. Els treballs, adjudicats per 471.850,96 euros amb l'IVA inclòs, se centraran a millorar la mobilitat i l'accessibilitat dels usuaris i dels professionals del complex sanitari. Del total de 114.000 m2 que ocupa el parc hospitalari, s'actuarà sobre més d'11.300, culminant així el projecte constructiu del complex, iniciat al 1998 amb els primers enderrocs de l'antic psiquiàtric de Salt.

Mentre durin els treballs, que es desenvoluparan per fases, s'anirà ordenant la circulació per minimitzar-ne l'impacte en els usuaris. Per mirar de facilitar la convivència entre els vianants i els vehicles, es prioritzaran les persones i se separaran els seus recorreguts.

El projecte inclou d'una banda la rehabilitació d'alguns camins ja traçats però malmesos pel pas del temps, que es tornaran a asfaltar, i d'altra banda, altres camins, actualment de terra o sauló, que es faran de nou.

Es consolidaran tots aquells recorreguts que fan els vianants habitualment i que han deixat traça sobre els espais enjardinats per on transcorren, mitjançant camins pavimentats que seran accessibles per a persones de mobilitat reduïda.

Un sistema de colors d'asfalt diferenciats, combinat amb el pintat final sobre alguns trams, marcarà els recorreguts per als vianants. A més, també s'ha treballat amb l'ONCE per possibilitar l'orientació dels usuaris amb discapacitats visuals.

La recuperació i rehabilitació dels espais es desenvoluparan en harmonia amb l'arbrat i jardins existents i el mobiliari urbà, nou i reutilitzat, reforçarà la idea de parc. La reforma també contempla adaptar alguns dels serveis com l'enllumenat o la recollida d'aigües pluvials, entre d'altres, a la nova disposició d'elements que el projecte preveu.

L'estudi de necessitats ha conclòs una ampliació d'entre quinze i vint places d'aparcament dins el complex, i alhora una regulació de l'entrada i parada de vehicles just davant de l'hospital Santa Caterina. S'ha projectat una rotonda petita combinada amb dues parades de «càrrega i descàrrega» de persones, on els vehicles es podran aturar però no romandre-hi.

Aquesta nova zona es combinarà amb un espai exclusiu per a ambulàncies i altres vehicles mèdics autoritzats. L'obra també preveu una ampliació d'aparcaments per a bicicletes i motocicletes i s'asfaltarà la zona d'estacionament per als treballadors.



Canvis als accessos

El projecte també modifica els accessos al parc pels carrers doctor Castany i Ramon y Cajal per fer que el vianant entri i surti per vies diferenciades dels cotxes.

En un futur el projecte es complementarà amb la instal·lació d'un control d'accés de vehicles automàtic, a través del reconeixement de matrícules i temps limitat d'aparcament dins el parc.