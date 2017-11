Excompanys de Dolors Bassa a la UGT a les comarques gironines exigeixen que surti en llibertat

Excompanys de Dolors Bassa a la UGT a les comarques gironines s'ha concentrat aquest divendres a les dotze del migdia davant la seu del sindicat per exigir que surti en llibertat. Bassa, abans de fer el salt a la política i assumir la conselleria de Treballs i Afers Socials, va ser secretària general del sindicat a la demarcació. "Rebutgem enèrgicament l'empresonament de part del nostre govern, on hi és la nostra companya i exsecretària general Dolors Bassa", exposa el manifest que han llegit, a través del qual també han reclamant "l'alliberament de tots els presos polítics". L'acte ha comptat amb el suport de representants sindicals, patronals i entitats socials. La UGT també ha anunciat que convoca un acte per dilluns a la tarda per reclamar la llibertat per a Bassa i que comptarà amb la presència del secretari general del sindicat.