Ofereixen "banys de bosc" a set boscos terapèutics gironins

Set boscos de les comarques gironines participen en la creació d'una xarxa de Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a Catalunya, una experiència pionera a l'estat espanyol que des d'aquest novembre ja està en marxa.

La primera fase inclou tres boscos singulars per la seva qualitat paisatgística i la presència d'arbres centenaris a Caldes de Malavella (Can Fornaca), Girona (Palau-Sacosta) i Vidrà (Les Torrenteres) i a partir del gener vinent s'incorporararan quatre boscos més situats a Les Preses, Sant Hilari de Sacalm, La Jonquera i Tossa de Mar.

El bosc de les Torrenteres

El projecte, impulsat per l'Associació Sèlvans i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i amb el vistiplau dels propietaris de les finques, consisteix a oferir un recorregut a peu de dues hores on es practiquen exercicis sensorials sota la direcció d'un guia i en grups reduïts amb l'objectiu de "connectar" el participant amb la natura. Es tracta d'un nou producte ecoturístic que costa entre 15 i 20 euros. A banda de ser una nova oportunitat de negoci també contribueix a la protecció i conservació de boscos madurs.

Una quinzena de persones han participat aquest divendres en una visita terapèutica al bosc de Can Fornaca de Caldes de Malavella, un dels set emplaçaments gironins que formen part d'aquesta xarxa de Boscos Saludables i Itineraris Terapèutics a Catalunya.

La terapeuta Montserrat Moya ha estat l'encarregada de guiar-los en aquesta experiència sensorial que busca "connectar" el participant en la natura aprofitant els beneficis d'un entorn d'alt interès paisatgístic i ambiental. Aspectes com ara una bona respiració, en silenci, passos pausats són aspectes claus per poder gaudir d'aquesta aproximació a la natura.

La formació de les persones que faran de guia des de la Universitat de Girona amb un curs formatiu especialitzat és el que ha de permetre, segons els impulsors, garantir un "segell de qualitat" basant-se en un únic mètode terapèutic.

El que s'ofereix és un recorregut a peu d'unes dues hores durant el qual es fan exercicis sensorials guiats i amb un grup reduït de persones (entre 10 i 15) per tal que el guia ofereixi una atenció personalitzada. Moya ha subratllat que no tothom reacciona de la mateixa manera i ha posat l'exemple d'aquelles persones que viuen en entorns urbans que poden sentir angoixa o por en un primer moment perquè no saben orientar-se.

Està dirigit a persones major de 15 anys –no hi poden anar nens ni tampoc animals de companyia com ara gossos-, que no tinguin cap patologia o també a aquelles amb risc de patir malalties cròniques.

El coordinador general de l'Associació Sèlvans, Jaume Hidalgo, defensa que és una bona manera de corregir el "dèficit de natura important" que té la societat i aprofitar els beneficis d'un entorn natural privilegiat.

El bosc de Requesens de la Jonquera

Una prova pilot

De fet, l'elecció dels boscos és també un factor molt important en el projecte. Després de fer una selecció prèvia de 45 indrets potencials a la demarcació, finalment n'han escollit set per fer aquesta prova pilot.

Tots ells són boscos amb arbres centenaris, que estan camí de ser considerats com a "madurs", perquè ja hi ha vegetació morta que està en fase de descomposició i amb la presència de líquens i molses al subsòl que generen una "aerobiologia" molt beneficiosa per la salut. Un altre aspecte a tenir en compte és que sigui fàcil d'accedir-hi i que no tingui massa pendents.

També s'ha buscat que representessin la diversitat que hi ha a la demarcació. Així per exemple, hi ha el de Sant Grau de Tossa de Mar, que ofereix un recorregut amb vistes al mar, o la presència d'aigua en curs a la finca Les Torrenteres de Vidrà.



Una nova oportunitat de negoci

El projecte compta amb el suport de set ajuntaments i amb els propietaris de les finques on hi ha els boscos, amb qui l'Associació Sèlvans ha arribat a un acord de custòdia per poder fer un ús responsable i respectuós de l'entorn.

Coincidint amb l'Any de la Sostenibilitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació ha ajudat a posar-ho en marxa, entenent que és un nou producte d'ecoturisme que permet ampliar els productes que ofereix la demarcació i seguir treballant en la desestacionalització turística. Segons ha explicat el director del patronat, Ramon Ramos, aquest producte que costa entre 15 i 45 euros es dirigeix a un públic català i de l'estat espanyol però properament també s'oferiran paquets que inclouran allotjaments i àpats en establiments de la zona.

El següent pas serà fer una campanya de difusió a touroperadors i agències per arribar a ciutadans de països del centre d'Europa (Alemanya, Regne Unit, França i Països Baixos) i més endavant oferir-ho a països nòrdics, EUA i a l'Àsia.

L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, s'ha mostrat "convençut" d'aquest projecte que "casa molt bé" amb el patrimoni natural i la tradició d'aigua termal de la localitat i que ha de contribuirà a revitalitzar l'economia local.

El bosc de Caldes de Malavella

133.000 euros

Per tirar endavant el projecte dels 7 boscos, s'han destinat uns 133.000 euros, dels quals 50.000 euros serviran per promoció i difusió.

El projecte de la xarxa de boscos és pioner a l'estat espanyol i s'inspira en models existents en països com Japó, Estat Units, Corea del Sud i més recentment a Alemanya. Els japonesos van ser els promotors d'aquests "banys de bosc" els anys 80 i són els que han desenvolupat més estudis per esbrinar els beneficis per a la salut.

A Catalunya, en canvi, queda "molt de camp per recórrer", segons admet Hidalgo. Recorda que el 2014 a Olot es va fer una prova amb malalts de fibromiàlgia que va donar bons resultats. Aquella experiència comptava amb la direcció del neuròleg Secundino López-Pousa, que també col·labora amb la xarxa de boscos terapèutics.

Els altres boscos inclosos a la xarxa són la finca Salvador Grau i Tort de Les Preses; la Serra d'Heures de Sant Hilari de Sacalm i Requesens a La Jonquera.