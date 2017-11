Els premis Climent Guitart guardonen Antonio Orozco i Proactiva Open Arms

Els premis Climent Guitart, que des de fa tres anys atorga la cadena hotelera de Lloret de Mar, van guardonar ahir a la nit el cantant Antonio Orozco, l'ONG Proactiva Open Arms, el promotor Marc Casadellà i el lloretenc Antoni Valhondo. La gala es va celebrar a la sala Palas Atenea de l'Hotel Guitart Central Aqua Resort de Lloret i hi van assistir unes 150 persones.

El premi a l'Emprenedoria a la Costa Brava–Pirineu Girona, va ser per al promotor Marc Casadellà, per la creació d'un dels primers Pitch & Putt de Catalunya, que «s'ha convertit en una referència per als professionals del circuit europeu»; el de la Solidaritat, per a l'ONG Proactiva Open Arms, que té com a missió principal rescatar refugiats que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics; el de Formació, per al lloretenc Antoni Valhondo, per aconseguir la millor nota en el Cicle Formatiu d'Hostaleria i Turisme de l'Institut Ramon Coll i Rodés en l'últim curs 2016-2017; i el de la Música va ser per a Antonio Orozco per la seva trajectòria com a compositor i cantant. L'artista, que havia d'oferir el concert de clausura, no va poder acudir a la recollida del guardó per motius personals. Per això, la vetllada va acabar amb l'actuació del grup de música catalana Blaumut, que acaben de fer la gira del nou disc Equilibri.

L'entrega de premis va comptar amb personalitats del país com: Pilarín Bayés, il·lustradora i ninotaire catalana;Octavi Bono, director general de turisme de la Generalitat de Catalunya; o Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.



Nou projecte per al 2018

D'altra banda, la presidenta del grup hoteler, Cristina Cabañas, va anunciar durant l'acte la creació de la Fundació Climent Guitart, que es constituirà durant el 2018. Aquesta Fundació, de la qual no es van donar més detalls, estaria molt enfocada als valors més socials del grup hoteler. Els Premis Climent Guitart es van iniciar l'any 2015 amb motiu de la celebració dels 60 anys de la cadena.