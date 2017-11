Saber què mengem ajuda a sentir-se saciat

Rebre educació sobre com estan elaborats els plats que mengem pot ajudar a crear sensació de sacietat i benestar en les persones amb malalties digestives, segons un estudi elaborat per digestòlegs de l'hospital Vall d'Hebron i els xefs del Celler del Can Roca de Girona.

El cap del servei i del grup d'investigació de l'aparell digestiu de l'hospital, Fernando Azpiroz, va explicar ahir que el procés educatiu sobre el menjar podria ser la clau per tractar els pacients que tenen sensació de malestar, sense motiu aparent, després de la ingesta d'aliments.

L'experiment ha consistit a estudiar un grup de 12 persones que van beure el mateix caldo en dos dies diferents, primer sense saber quin era el seu contingut i després sabent tots els seus ingredients i la manera com havia estat cuinat.

Abans i després de cada ingesta, els voluntaris havien d'omplir un qüestionari assenyalant els seus graus de sacietat, molèstia i dolor abdominal, benestar digestiu i estat d'ànim.

En tots els casos, els pacients es van sentir més saciats, amb més benestar i de millor humor després de la segona ingesta, sabent el que havien menjat.

A més, es va fer el mateix experiment amb un altre grup de 12 persones que no van rebre educació en cap de les dues ingestes, i que, per tant, tampoc van canviar les seves sensacions entre una i altra.

Durant la presentació dels resultats de l'estudi, la model Judit Mascó i el meteoròleg Tomàs Molina van fer l'experiment en directe, fent la segona ingesta i comparant-la amb la primera, fa uns dies.

El copropietari del Celler Josep Roca els va explicar com havia estat realitzada la sopa: a baixa temperatura i amb la mateixa porció d'aigua que de verdura, detallant-los tots els ingredients.

Després de conèixer aquestes dades, els dos convidats van reflectir als qüestionaris que no només se'ls havia posat millor que en la primera ingesta, sinó que també l'havien notat més bona de gust.

El doctor Azpiroz va assenyalar que encara no se sap com serà el procés pràctic d'aquesta educació als pacients, però va assegurar que «ja estan començant a reclutar pacients amb símptomes digestius per començar a observar els resultats i veure si poden modificar la seva conducta».

Va explicar que els primers casos a tractar seran aquells que tenen símptomes de malestar sense causa aparent que ho justifiqui, però que també preveuen tractar pacients amb altres malalties base que els causen problemes digestius, i també pacients amb trastorns alimentaris, que se sacien massa ràpid o que necessiten regular la seva ingesta.