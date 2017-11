Els tres videos més vistos de la setmana

El regal de Fires del Girona als seus seguidors

Uns 2.000 aficionats van assistir dimecres a Montilivi a l'entrenament de portes obertes i a les activitats lúdiques organitzades pel club. El Girona va obrir la grada de tribuna i part del gol sud per tal d'encabir l'afició. Era el regal de Fires del club cap a una legió de fans cada vegada més nombrosa i que llueix amb orgull els colors blanc-i-vermells.

Bany de masses de Puigdemont a Girona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va deixar veure dissabte al migdia pel centre de Girona i es va fotografiar amb diversos ciutadans un dia abans de marxar cap a Bèlgica. Diverses persones van publicar a les xarxes socials aquestes instantànies amb Puigdemont, qui es va dirigir més tard a un restaurant de la plaça del vi en una aparent imatge de normalitat després del seu cessament com a president ordenat ahir pel president del Govern, Mariano Rajoy.

Rovira, emocionada: «Lluitarem fins al final»

La secretària general d´ERC, Marta Rovira, va criticar durament la presó provisional decretada contra els consellers destituïts pel govern espanyol. A les portes de l´Audiència Nacional, la republicana va dir entre llàgrimes i visiblement emocionada que la lluita independentista no s´aturarà per aquest cop judicial. "Estic convençuda que no ens rendirem, no ho farem, lluitarem fins al final, perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més lliure i més digne. Avui, més que mai".