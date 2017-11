Els embassaments, en prealerta de sequera

Els embassaments de les conques internes de Catalunya contenen actualment 359 hectòmetres cúbics d'aigua, un 52% de la seva capacitat, de manera que continuen en nivells de prealerta per sequera. L'alerta de sequera es decretaria en cas que els pantans baixessin del 50% de la seva capacitat. Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben avui al 54% (330 hm3), Darnius Boadella està al 38% (23 hm3), Siurana al 13% i Riudecanyes, al 19%. Fonts de l'ACA destaquen que fa un any aquests embassaments estaven un punt per sobre (53%) i hi havia 10 hm3 més a les conques internes.

El curt episodi de pluges del 19 i 20 d'octubre no va alleujar la situació encara que van frenar la tendència al descens del nivell dels pantans, que durant els últims dies han vist una reducció del consum d'aigua. En aquesta època de l'any (i sobretot a l'hivern) es tendeix a registrar unes demandes més baixes perquè ja no hi ha campanyes de reg fins l'estiu que ve i baixa el consum domèstic.

A més, des que es va decretar el nivell de prealerta, les dessalinitzadores han augmentat la producció per preservar l'aigua embassada –la dessalinitzadora del Llobregat funciona al 30% i la del Tordera al 25%–, cosa que ha contribuït a fer que la reducció de les reserves dels embassaments sigui més lenta.