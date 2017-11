El projecte de recerca per avançar-se a les malalties vol estudiar famílies

El projecte GCat/Genomes per la Vida, un estudi de recerca genòmica per ajudar a prevenir malalties en el que ja participen prop d'un miler de gironins, amplia el camp de recerca i busca nous voluntaris que siguin d'una mateixa família. L'estudi, que vol aprofundir en la prevenció, el diagnòstic i l'abordatge de patologies com el càncer o la diabetis, s'ha proposat incorporar grups familiars sencers formats per pare, mare i com a mínim un fill o filla per a complementar les donacions individuals que ja té actualment.

Els responsables de l'estudi que encapçala l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits, remarquen que algunes patologies, com les malalties cardiovasculars o la diabetis, passen de generació en generació, tot i que no tots els membres d'una família les desenvolupen i si ho fan, és de forma diferent. En part és degut a que, tot i que una mateixa família comparteix la major part dels gens, la seva expressió es pot veure modificada per factors externs, l'anomenada epigenètica.

La possibilitat de comparar els gens dins d'un nucli familiar compacte (integrat per pare, mare, fill o filla) permet determinar com aquests factors modifiquen l'expressió dels gens i influeixen en l'aparició de la malaltia. Per això s'ha creat el Gcat_fam, una extensió de la investigació dirigida a grups familiars amb parentiu biològic directe; amb pares d'entre 40 i 65 anys i fills a partir de 18 anys. Per a formar-ne part, tots els membres de la família ha de disposar d'una targeta sanitària, residir a Catalunya i continuar-hi vivint en els propers anys.

Els interessats a participar poden trucar al telèfon d'atenció al donant 935573500 i demanar participar al projecte Gcat_fam. A continuació, personal del Banc de Sang programarà una cita a l'hospital que resulti més còmode al grup familiar que vol participar en el projecte. En el cas de Girona, l'hospital Josep Trueta.

Si fos el cas, encara que alguns dels membres convocats ja hagin participat en el Projecte Gcat, hauran d'assistir a una nova cita, ja que que es necessitarà extreure una mostra de sang en condicions similars a cada membre de la família.



Més de mil gironins inscrits

Des de l'inici del projecte Genomes per la Vida, s'han obtingut un total de 17.767 mostres, comptant la prova pilot, i 3.225 en el que portem de 2017. En els 560 dies que porta actiu el Gcat ha aconseguit una mitjana de 29 mostres al dia.

Girona va tancar l'any 2016 amb 981 donacions, 556 de les quals es van obtenir a la seu del Banc de Sang al Trueta i la resta en equips mòbils que van recórrer municipis de la demarcació com Sant Feliu de Guíxols (65 donacions), Palamós (68) o Santa Coloma de Farners (52)

Des de l'inici de l'any 2017, a l'hospital Josep Trueta s'han obtingut 43 mostres més, a banda de les que s'han obtingut arreu del territori gràcies a la tasca de les unitats mòbils.

Arreu de Catalunya, aquestes unitats desplaçades han aconseguit 801 mostres el 2017; l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, 583; l'hospital de Sant Pau, 536; l'hospital de Bellvitge, 338; Mútua de Terrassa, 237; l'hospital Trias i Pujol de Badalona, 225; l'hospital Joan XXIII de Tarragona, 172; l'hospital Sant Joan de Reus, 163; l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 150; i l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 50.