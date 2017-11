Una forta tempesta al litoral del Baix Empordà causa petites inundacions

Les tempestes que van afectar ahir les comarques gironines i sobretot el litoral del Baix Empordà van sorprendre els veïns en forma de petites inundacions en carrers i edificis. Però també hi va haver alguns conductors que quan van descarregar les precipitacions més destacades anaven en cotxe i van haver de ser rescatats pels Bombers, ja que van quedar embarrancats per fang o la crescuda de l'aigua. Sortosament ningú va resultar ferit.

La zona de més afectació d'aquestes tempestes de tardor va ser la de la costa del Baix Empordà. Només a Castell d'Aro es van recollir 22,2 litres per metre quadrats en mitja hora. I en diversos punts, a més, la pluja va anar acompanyada de pedra, com va passar a Palafrugell.

Els registres més destacats de la jornada es van donar a l'Estartit, amb 84 litres per metre quadrat, i a Palafrugell, amb 70,9 litres.

Aquestes tempestes també van anar acompanyades d'aparell elèctric. Aquesta situació va provocar que es produís una interrupció del subministrament elèctric, segons Protecció Civil de la Generalitat, en alguns punts de la comarca. A Palamós, va afectar 2.700 clients, 644 de Calonge, 868 de Mont-ras i 370 de Santa Cristina d'Aro.

A banda de les conseqüències sobre l'electricitat, la tempesta també va provocar l'activació dels Bombers en diverses ocasions. Van atendre fins a 60 serveis relacionats amb les pluges entre la una i les tres de la tarda. Cal destacar, per exemple, que van haver d'ajudar diversos conductors que havien quedat embarrancats en els carrers a causa de la crescuda sobtada de l'aigua en zones per on passa una riera o bé per la presència de fang a la calçada. Els Bombers van atendre fins a 10 serveis que es van donar majoritàriament a Palafrugell i Pals.

La forta descarregada de les tempestes també va provocar d'altres problemàtiques que van necessitar l'ajut dels Bombers: van inundar-se baixos, aparcaments, soterranis i se'ls va requerir també per embornals embossats, entre altres. Al pavelló on es juga hoquei de Palafrugell, per exemple, la pista va quedar ben inundada i es preveu reobrir avui.

La gran presència d'aigua també va generar problemes de mobilitat en aquesta comarca. La forta tempesta va obligar a tallar un carril de l'autovia C-31 a l'altura de Calonge per la presència de bassals a la via.

Aquesta descàrrega sobtada de precipitacions també va generar una cinquantena de trucades al 112 de gent que necessitava l'actuació dels equips d'emergències.

A la resta de la província les pluges van caure amb menor intensitat. A l'Alt Empordà, a Navata per exemple, 25,4 litres. A les comarques de Girona no plovia des del dia 19 d'octubre amb certa intensitat. Llavors les comarques del Ripollès i la Selva van ser les que més litres van acumular, més de 70.