Arbúcies La Fira de Tardor i la del Flabiol, cultura i gastronomia

Per segon any consecutiu, la Fira de Tardor va compartir espai amb la Fira del Flabiol, dedicada a la cultura i a la música. Dissabte va haver-hi la Fira d'Artesans i una exposició de bolets juntament amb concerts de sardanes i de txirula. Durant tota la jornada d'ahir es van repartir un miler de tastets de bolets, es va fer una castanyada popular i els visitants van poder escoltar des de diferents racons del nucli històric el so dels flabiols.