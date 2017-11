El Bisbat de Girona ingressa 9,1 milions durant el 2016

Els Bisbat de Girona ha ingressat 9,1 MEUR durant l'any 2016. Segons les dades fetes públiques per l'entitat, la xifra se situa en una 400.000 euros menys que l'any 2015. Més del 64% dels diners provenen d'aportacions voluntàries dels fidels ja sigui a través de l'assignació tributària (25,76%) o de les donacions (38,78%). Prop d'un 15% surten dels ingressos de patrimoni. Les despeses durant l'exercici sumen exactament la mateixa quantitat que els ingressos, 9.146.905,55 euros. Els diners s'han destinat, sobretot, a les accions pastorals i assistencials (42,77%) i a la conservació d'edificis (30,03%). El bisbat ha fet públiques les xifres coincidint amb la celebració de la Diada de Germanor, que se celebrarà diumenge i que té per objectiu recaptar fons per al sosteniment de l'església.

La Diada té per objectiu sol·licitar el suport econòmic dels fidels per al sosteniment de l'església i el desenvolupament de les accions pastorals i assistencials. És la col·lecta més important que fan els bisbats al llarg de l'any. Coincidint amb la proximitat de la data, el Bisbat ha fet públiques les xifres d'ingressos i despeses del 2016. A la seva carta pastoral, el bisbe Francesc Pardo agraeix a tots aquells que "sentint-se identificats o no amb l'Església, valoren i col·laboren en la seva missió".

Durant l'any passat, van ingressar 9,1 MEUR. D'aquests més del 64% provenen d'aportacions. El 25,76% surten de les assignacions tributàries mentre que un 38,78% venen de donatius voluntaris. Un 14,92% s'han ingressat a través del patrimoni i d'altres activitats, un 12,99% provenen d'ingressos corrents i un 6,83% d'ingressos "extraordinaris".

Aquestes dades suposen un descens dels ingressos d'uns 400.000 euros respecte del que es va recaptar l'any 2015, quan es van assolir els 9,5 MEUR.

Pel què fa a les despeses, que s'han tancat amb la mateixa xifra, un 42,77% s'han destinat a accions pastorals i assistencials; un 30,03% a la conservació del patrimoni; un 16,13% a les retribucions i despeses del clergat; un 8,97% a les socials del personal seglar i un 2,05% als centres de formació.

La Diòcesi de Girona compta amb 395 parròquies i 153 preveres diocesans. Durant tot l'any passat, van celebrar 2.524 baptismes; 1.852 comunions; 401 confirmacions; 607 matrimonis i 4.310 defuncions.

En l'àmbit de l'acció social (Càritas), van atendre directament un total de 22.284 persones, tot i que es calcula que el nombre de beneficiaris s'eleva fins als 54.943. La diòcesi també compta amb 482 habitatges protegits i 105 més destinats a persones majors de 65 anys.