Detingut a Torroella per matar i agredir sexualment una nena de deu mesos

Una agent dels Mossos, a la porta de l´edifici de Torroella de Montgrí on es van produir els fets. acn

Una nena de deu mesos va morir dissabte al vespre a Torroella de Montgrí presumptament a mans d'un home que compartia pis amb la mare i que va ser detingut com a principal sospitós del crim. Segons fonts pròximes a la investigació, els metges van evidenciar un esquinçament vaginal i de l'anus de la petita, quan la mare la va portar al CAP. Aquest fet, però, s'haurà de corroborar en l'autòpsia que es practicarà avui a la criatura. Per tot plegat, s'investiga al sospitós per un presumpte delicte d'assassinat i un altre d'agressió sexual.

La policia va estar ahir unes sis hores buscant proves en el domicili que l'agressor compartia amb la mare de la nena i una altra noia de nacionalitat brasilera, que en el moment dels fets no era al pis. També hi havia la germana de la víctima, que es troba en bon estat. L'acusat detingut pels Mossos va negar els fets que se li imputen i diu que és innocent.

El crim del nadó de deu mesos de Torroella de Montgrí podria comportar també una agressió sexual, i és que els serveis mèdics del CAP van comprovar signes evidents d'aquest delicte en la petita quan la mare la va portar al centre, en veure que no respirava ni responia a cap mena d'estímul.

El principal sospitós i únic detingut és un jove de 26 anys equatorià que compartia pis amb la mare, tot i que no són parella. Segons fonts properes a la investigació, l'acusat i la mare de la nena estaven junts a dins del domicili amb la víctima i la seva germana, d'uns dos anys. La mare va anar a la cuina i l'acusat s'hauria quedat sol amb les dues menors. Al cap d'una estona la mare de les criatures va anar a la seva habitació i va veure la petita bocaterrossa i sense respirar.



Intents per reanimar la nena

Va ser aleshores quan van cridar un pastor de l'església evangèlica a la qual pertanyen perquè els ajudés. En comprovar que la nena no es movia la van portar al CAP de Torroella de Montgrí. El sospitós, però, no les va acompanyar. Allà, els metges que van atendre la criatura van intentar reanimar-la però no ho van aconseguir, malgrat que se li van arribar a donar diverses injeccions d'adrenalina.

Un cop els professionals mèdics van certificar que la nena estava morta, també van adonar-se d'unes lesions en òrgans genitals, compatibles amb una agressió sexual. Tal com mana el protocol van avisar de seguida la policia, que es va fer càrrec de la investigació. Tot plegat va portar a detenir el sospitós, que va quedar sota custòdia, i ara se l'investiga per un delicte d'assassinat i per un altre d'agressió sexual.



Sis hores d'escorcolls

Durant tot ahir diversos agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra van estar escorcollant el domicili on residien el detingut i la mare de la nena, tots dos equatorians, i que és propietat de la noia brasilera que conviu amb ells.

La policia va buscar dins de la vivenda empremtes i possibles restes biològiques, així com tot tipus de prova que pugui ajudar a resoldre el cas. Ho van fer amb el detingut al costat, que en tot moment va mostrar una actitud tranquil·la i serena, i de negar els fets. La mare de la nena morta també va ser-hi present, tot i que en alguns moments sortia del domicili, acompanyada per altres veïns que li feien costat.

Pocs minuts abans de les sis de la tarda els Mossos es van emportar el sospitós, que està previst que passi a disposició judicial demà al jutjat de la Bisbal.