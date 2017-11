ERC d'Olot demana al PDeCAT que trenqui immediatament el pacte amb el PSC

ERC d'Olot considera que el PDeCAT ha de trencar de forma immediata amb el PSC i posar fi a un pacte de govern amb un partit que defineixen com a "còmplice i col·laborador necessari' d'una "bogeria opressora i violenta". Els republicans consideren que aquest trencament s'ha de fer efectiu aquest mateix dilluns per poder "defensar la dignitat i el compromís" dels consellers del PDeCAT i ERC, així com dels presidents de l'ANC i Òmnium que estan empresonats. En un comunicat, retreuen al PDeCAT no haver pres aquest decisió "el mateix dia de l'empresonament dels Jordis" ni tampoc en el moment en què van ingressar a presó els consellers i el vicepresident Oriol Junqueras, tots ells "destituïts en aplicació de l'article 155". També afirmen que molts olotins els han expressat no comprendre per què a dia d'avui el pacte amb el PSC es manté després de tot el que ha passat. I mantenen sobre la taula la proposta de fer un govern de concentració amb les forces republicanes per "defensar millor" les institucions.

Al comunicat, ERC d'Olot afirma que "avui fa ja 21 dies que els Jordis, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, estan empresonats il·legalment per les seves idees" i que "des de fa 4 dies el vice-president Oriol Junqueras i els consellers Josep Rull, Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn i Meritxell Borràs, representants del poble de Catalunya elegits democràticament, estan també tancats injustament en una presó de Madrid, privats tots de la seva llibertat i lluny de les seves famílies".

Lamenten que en ple segle XXI a Europa hi hagi "presos polítics catalans" i denuncien que Catalunya "pateix un cop d'estat degut a les actuacions, totalment il·legals, del sistema polític i judicial d'un estat autoritari i no democràtic". Unes actuacions que, afegeixen, "compten amb el suport total i explícit" dels partits del PP, PSOE, PSC i C's.

La formació admet que haurien volgut que el trencament del pacte ja s'hagués donat en el moment en què els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural van entrar a presó. També afirmen no comprendre per què tampoc ha passat després de l'entrada a presó dels representants polítics, alguns del mateix PDeCAT. A més a més, defineixen el PSC com a "partit còmplice i col·laborador necessari d'una bogeria opressora i violenta".

Per tot això, els republicans creuen que ha arribat el moment de posar fi al pacte de forma immediata. Mantenen l'oferta que van fer al PDeCAT ara fa dues setmanes quan se'ls va proposar formar un govern de concentració amb totes les forces republicanes, és a dir incloent també la CUP.

"Ara és el moment de prendre decisions i de mullar-nos tots; per dignitat no podem esperar ni un segon més", conclouen al comunicat.



Assemblea comarcal del PDeCAT aquest dijous

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va respondre a l'oferiment d'ERC dient que era un tema que s'havia de consensuar amb tot el grup i fins avui no hi ha hagut cap posicionament. Aquest dijous està previst que el PDeCAT celebri una assemblea comarcal on també es prendran decisions sobre les eleccions del 21-D imposades pel govern espanyol. D'aquesta manera, es vol consultar la militància abans de decidir si es trenca el pacte de govern amb el PSC.

L'equip de govern d'Olot està format per PDeCAT, que té vuit regidors, un regidor de Demòcrates (Jordi Alcalde) i els tres regidors del PSC. I a l'oposició hi ha els 5 regidors d'ERC, 3 de la CUP i 1 d'OEC.