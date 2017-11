Olot s'adequa al cotxe elèctric

L'Ajuntament d'Olot en una de les seves darreres juntes de govern va adjudicar la instal·lació i posterior explotació de dos llocs de recàrrega per a vehicles elèctrics. Al concurs s'hi havien presentat quatre empreses i la guanyadora va ser Etra Bonal S.A. Es tracta d'una empresa dedicada a instal·lacions elèctriques. Forma part d'un grup empresarial dedicat a les tecnologies més avançades en temes de mobilitat, enllumenat, energia, seguretat i comunicacions. L'adjudicació va ser feta per un preu de 69.321 ?.

Els dos llocs de provisió seran de càrrega ràpida. A la pràctica vol dir que els conductors connectaran els vehicles en el carregador durant 20 minuts. Ara, hi ha quatre tipus de recàrrega per als vehicles elèctrics. Hi ha el lent, ideal per recarregar en el garatge d'una casa durant la nit; el semiràpid que carrega en un temps d'1 a 5 hores; el ràpid, capaç de recàrregar una bateria en un temps d'entre 10 i 20 minuts o i un d'encara més ràpid que consisteix en un canvi de bateria.

Els dos aprovats per la Junta de Govern d'Olot formen part del sistema ràpid ideal per a estacions de servei. Com les dues que preparà l'Ajuntament i que acolliran els carregadors adjudicats a la Junta de Govern.

Un dels llocs de càrrega estarà situat al costat de la rotonda de la Solfa, a l'entrada sud. Més en concret, estarà ubicat a l'avinguda Malatosquer, al costat del restaurant B-Creck. Cada lloc de càrrega podrà subministrar energia a dos cotxes alhora. Es tracta de les dues de les principals entrades de vehicles de la ciutat i dues zones properes als concessionaris de vehicles de la ciutat. La major part de les marques de la ciutat tenen oferta en vehicles elèctrics. Ara, comprar un cotxe elèctric senzill, amb l'ajut del govern, pot arribar a costar uns 23.000 ?. Els més cars poden arribar fins als 135.000 ?.

Un cop comprat un cotxe elèctric consumeix d'1,5 a 2 ? per 100 quilòmetres, mentre que un de combustió tradicional volta els 8 ? per 100 quilòmetres. A més, el manteniment d'un cotxe elèctric és molt més econòmic, perquè no necessita oli ni lubricants i no té transmissions mecàniques.

Tot i que les vendes de cotxes de benzina i gasoil són encara molt superiors a les de cotxes elèctrics, els últims han aconseguit uns nivells d'autonomia i prestacions i preu que els han convertit en una opció vàlida per la majoria de conductors.

Les circumstàncies fan que els conductors cada vegada més optin per la conducció tranquil·la que ofereixen els cotxes elèctrics. Les circumstàncies són confort, agilitat en la conducció, sense canvi de marxes i absència de fums.

La diferència a favor del cotxe elèctric és aclaparadora en la conducció urbana. Pel que fa a la carretera, els vehicles elèctrics tenen un aliat en les restriccions de velocitat, el control amb radars i helicòpter del trànsit i en la severitat de les sancions. El prototipus d'un usuari de cotxe elèctric és el d'una persona que valora la seguretat i el confort i la preservació del medi ambient.



Energies renovables

En aquest darrer aspecte, cal matisar que si un cotxe elèctric no contamina si només pren electricitat d'energies renovables. En el cas d'Olot, els cotxes elèctrics no contaminaran perquè l'Ajuntament té el compromís dels subministradors de l'electricitat municipal de només proporcionar energia provinent d'energies renovables. Això no obstant, si l'usuari és viatger i es pot trobar en un lloc de càrrega d'una localitat que obtingui electricitat provinent d'una central nuclear o d'hidrocarburs (petroli, gas natural i carbó). És a dir, el seu cotxe no contaminarà, peró la font d'on ha sortit l'energia sí.

Els llocs de càrrega que aviat posarà en servei l'Ajuntament d'Olot seran gratuïts. Segons va assenyalar el regidor Josep Gelis, la gratuïtat és perquè l'Ajuntament vol promoure l'ús dels vehicles elèctrics. Donen l'energia de franc, perquè a Olot hi ha censats 7 cotxes elèctrics i un és del municipi.

Fins a la instal·lació dels 2 llocs de càrrega gratuïta del municipi, els vehicles elèctrics que circulen per Olot poden carregar al concessionari Nissan i al pàrquing subterrani del Firalet, on l'empresa subministradora d'energia al municipi n'hi ha posat un.

La previsió és que aviat hi hagi un altre lloc de càrrega de cotxes elèctrics, el de la cooperativa Som Mobilitat. És una cooperativa d'àmbit nacional que té com a objectiu fomentar l'ús dels cotxes elèctrics. El més important és que donen la possibilitat als seus socis de compartir cotxes elèctrics. La iniciativa ha estat posada a la pràctica a Mataró amb molt d'èxit.

L'arribada d'aquesta cooperativa a la comarca sorgeix a iniciativa del grup de treball Massa Crítica i l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. La voluntat és contribuir a l'estalvi energètic, l'eficiència i la transició cap a un model de consum d'energia més sostenible.

Hi ha ajuntaments de localitats grans que han creat places d'aparcament gratuït per als vehicles elèctrics. Els usuaris han de demanar una acreditació a l'Administració Local i amb ella aparcar a les zones verdes i blaves amb el distintiu de vehicle de zero emissions. Els experts en les Jornades per a la Sostenibilitat que van tenir lloc a Olot fa uns mesos van concloure que sense la reducció de la contaminació produïda pel transport en carretera no es podrà aturar el canvi climàtic, el qual té l'origen en les emissions de CO2 a l'atmosfera.

La cooperativa Som Mobilitat va ser donada a conèixer fa poques setmanes a Olot. Van aprofitar les fires de Sant Lluc per fer arribar un ral·li de cotxes elèctrics a la ciutat. Hi van participar 12 vehicles que van sortir de Mataró passades les 11 del matí i van arribar a Olot dues hores més tard. Els cotxes van fer entrada a l'aparcament de l'Estació enmig d'una expectació considerable de persones, en la seva major part compromeses amb l'ecologisme. Un cop arribats, els vehicles van ser exposats al públic i després van ser acompanyats per ciclistes fins al centre de la ciutat. La voluntat era fomentar el que, segons ells, ha de ser la mobilitat del futur.

Els participants van cloure la marxa a la plaça Major, on l'equip guanyador. És a dir, el que va consumir menys va ser premiat en un acte de promoció de l'ecologia. L'esdeveniment va tenir una semblança als ral·lis dels primers cotxes de motor, encara que sense una expectació de masses.