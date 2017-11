Palamós inicia el procés d´instal·lació de la il·luminació nadalenca

Els operaris de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Palamós han iniciat fa uns dies el procés d'instal·lació de la il·luminació que per Nadal decorarà els carrers de la població. Segons va informar el consistori, les tasques van començar amb el procés d'instal·lació dels 1.400 metres quadrats de tendal lluminós o sostre, que se situa a uns quatre metres d'altura per damunt dels carrers comercials del centre de la vila, concretament els de Tauler i Servià, Cervantes, Dídac Garrell, Major i plaça dels Arbres. O bé els prop de sis mil metres de mànega que decora els fanals al municipi i que són elaborats amb fil lumínic. Com en els darrers anys també es col·locaran en les entrades dels carrers comercials de la vila els plafons de llum amb el disseny de la gamba de Palamós, que van ser adquirits per l'Associació per al Foment Empresarial i Turisme de Palamós (Fecotur), entre d'altres.

El cost global de la instal·lació dels llums, el lloguer i el manteniment d'aquest material és d'uns 21.000 euros. A més, com és tradició, la decoració amb llum dels carrers es posarà en funcionament, abans de l'inici del primer pont festiu de desembre, enguany, el divendres dia 1 de desembre.