Quatre detinguts per cultivar 960 plantes de marihuana a l'interior d'una casa de Sant Gregori

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el passat 31 d'octubre, a Sant Gregori, tres homes de 41, 29 i 25 anys i una dona de 37 anys, de nacionalitats espanyola i hondurenya, veïns de Girona i Sant Martí de Llémena, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Aquestes detencions són el resultat d'una investigació oberta durant el mes d'octubre després de tenir indicis de la existència d'una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge a Sant Martí de Llémena.

El passat 31 d'octubre una dotació policial va observar com un vehicle tot terreny sortia de l'habitatge investigat i davant seu es situava un altre turisme en tasques de vigilància. Els agents van seguir els dos vehicles fins al punt quilomètric 8.5 de la carretera GI-531, al terme municipal de Sant Gregori, on es va muntar un control policial per aturar-los.

El conductor del primer vehicle, en veure el control, va alertar al conductor del tot terreny, que va fer un gir i va començar a circular per un camí de terra on va ser aturat pel vehicle de paisà que circulava al seu darrera. A l'interior del tot terreny, ocupat per tres persones, es van intervenir vuit bosses de plàstic que contenien 46 quilograms de marihuana. Els mossos van detenir aquestes tres persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.

El mateix dia es va realitzar una entrada i perquisició a l'interior de la casa on es va trobar 960 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement. Durant aquest escorcoll es va detenir un altra persona implicada en els fets.

Els detinguts, dels quals només un home té antecedents, van passar el dia 3 de novembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual els ha deixat en llibertat amb càrrecs.