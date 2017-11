Detecten intercanvi de mosquits tigre entre Girona i Barcelona pels cotxes

Les comarques gironines registren un gran intercanvi de mosquits tigre, sobretot amb Barcelona, a causa del moviment de vehicles, segons un estudi elaborat per investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (Ceab-Csic) i el Creaf que ha demostrat que el transport accidental en cotxe és un mecanisme clar de la dispersió d'aquest insecte.

Segons l'equip de científics del projecte Mosquito Alert, impulsat per l'Obra Social la Caixa, juntament amb el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat i la Universitat Pompeu Fabra, Girona és una província que rep molts mosquits tigre per la intensa circulació a les carreteres, però alhora, també n'exporta una gran quantitat pel mateix motiu. L'intercanvi d'insectes es produeix sobretot amb Barcelona, si bé també hi ha un flux amb altres demarcacions, com Tarragona i Alacant, segons recull la recerca publicada a Scientific Reports.

El mosquit tigre adult només és capaç de volar uns pocs centenars de metres, però se'l pot trobar en llocs molt allunyats dels punts de cria, on no hauria arribat per si sol. L'estudi ha analitzat els vehicles que circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona per avaluar en quina mesura el cotxe és un avantatge per a l'espècie a l'hora colonitzar àrees, confirmant algunes evidències indirectes que ja indicaven que els humans ajuden indirectament els mosquits a viatjar gràcies als diferents mitjans de transport.

A més, l'estudi científic quantifica per primer cop el transport passiu de mosquits tigre en cotxe entre les diferents províncies d'Espanya a través d'un rànquing de les principals províncies exportadores i receptores d'aquest mosquit.

Amb aquestes dades els científics poden fer prediccions de com seria la colonització del mosquit tigre amb aquest mitjà de dispersió, el que pot ajudar a millorar el seguiment i control de l'espècie.

D'altra banda, aquesta evidència també permetrà millorar la predicció del risc epidemiològic ja que «el mosquit tigre és un vector de malalties i, per tant, com més entenguem la diversitat de mecanismes i l'abast real de la seva capacitat de dispersió, el risc per a la salut pública serà menor», explica Frederic Bartumeus, investigador del Ceab-Csic i el Creaf i director de Mosquito Alert.

Tot i això, els investigadors puntualitzen que encara no saben «quina proporció dels mosquits autoestopistes sobreviuen durant el viatge i al lloc on arriben», indica Roger Eritja, entomòleg del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. Hi aportarà llum la genètica, ja que s'estan fent anàlisis d'ADN per veure si els mosquits de regions allunyades són, en realitat, parents.



Barcelona, la gran exportadora

Els científics han elaborat un model matemàtic prenent com a base les dades recollides amb l'ajut dels Mossos d'Esquadra, les ITV i les aportacions ciutadanes per predir el moviment de mosquits tigre a la Península a través dels cotxes. Segons el model, Barcelona és la principal exportadora de mosquits, seguida de Tarragona, València, Alacant i Múrcia. Per contra, Madrid se situa com la província amb més risc de patir l'arribada d'aquests mosquits polissons, principalment pel gran nombre de connexions viàries que hi ha amb la resta de províncies, i Barcelona, València i Màlaga són els territoris que més insectes li aportarien.

Segons el model matemàtic, els mesos entre juliol i octubre és quan hi ha més transport de mosquits tigre entre províncies. «Això s'explica perquè és l'època de més activitat del mosquit tigre. Justament durant aquests mesos hi ha més viatges en cotxe degut a les vacances, 6,5 milions segons la DGT. En un futur, aquesta mobilitat s'inclourà a les nostres prediccions, ja que en aquest estudi ens hem centrat sobretot en la mobilitat obligada per treball», explica John Palmer, investigador de la Universitat Pompeu Fabra.

Amb una informació ampliada sobre la variabilitat estacional en els patrons de transport, els científics esperen extrapol·lar les prediccions per a qualsevol lloc, any i època per entendre millor com es dispersa aquest insecte i plantejar les mesures necessàries per frenar la seva invasió.