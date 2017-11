El fort vent provoca arbres caiguts, talls a la via i deixa sense llum 3.000 abonats

El vent es va convertir ahir en protagonista a tota la província de Girona amb ratxes d'allò més significatives que van superar els 100 quilòmetres per hora en alguns casos. La xifra més destacada va venir de la mà de l'estació de Portbou, on es va registrar una ràfega de fins a 171,7km/h. Altres punts com per exemple Darnius (136km/h), Navata (108,4km/h), Ulldeter (97,9km/h), Sant Pere Pescador (97,2) o Roses (90,7) també van registrar xifres importants que es van anar intensificant a mesura que va avançar el dia.

Les comarques gironines van ser un dels llocs on es van registrar més incidències, com és el cas de la localitat de Sils, on la caiguda d'un arbre de grans dimensions va arrancar diversos cables elèctrics i va deixar uns 3.400 abonats sense subministrament elèctric, segons va informar Protecció Civil i la companyia Endesa. Els tècnics van estar treballant durant tot el dia per resoldre el problema i al voltant de les vuit del vespre encara hi havia 600 abonats que no van poder recuperar el subministrament, procedents de la zona de Vallcanera i Mallorquines.

Aquesta situació es va donar també a la localitat de Ribes de Freser on al voltant de les vuit del vespre hi havia prop de 629 abonats sense subministrament elèctric i els tècnics estaven treballant per solucionar el problema.



Afectacions en la mobilitat

Un altre dels principals afectats va ser la circulació. Les dues vies a l'R-11 i RG-1 entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva es van haver de tallar a mig matí per tal de retirar un arbre que havia caigut i provocava que només es pogués circular per una de les dues vies. Aquesta obstaculització, des de dos quarts de dotze, va acumular retards de fins a tres quarts d'hora. D'altra banda, segons recull ACN, es va suspendre també el servei de dos trens amb trajecte entre Ribes de Freser i Puigcerdà, un d'anada i un altre de tornada, des de les tres i fins a les cinc de la tarda a causa del fort vent a la zona, segons va apuntar la companyia ferroviària.



Arbres a les carreteres

La gran majoria d'incidents que van comptabilitzar els Bombers de la Generalitat a Girona van ser derivats de la caiguda d'arbres en diferents carreteres. El percentatge més alt es va registrar al Baix Empordà i al Ripollès.

Llocs com Agullana, Darnius, Riells i Viabrea o Molló van ser alguns dels llocs que van viure en primera persona talls de carretera per despreniments de branques, pedres i arbres. En alguns casos els Bombers s'hi van personificar però en altres van ser els Mossos d'Esquadra, o els mateixos veïns amb l'ajuda dels tractors, que van retirar els obstacles de la via.

Entre les 12 del migdia i les sis de la tarda, els Bombers van realitzar un total de 110 serveis relacionats amb l'episodi de vent. La regió d'emergències més afectada, sobretot les primeres hores, va ser la Regió d'Emergències de Girona, on es van atendre 56 avisos.

El telèfon d'emergències 112 Catalunya va rebre 180 trucades per incidències derivades del vent. Per comarques, el gruix més important es van fer des de la Selva (35), seguides de l'Alt Empordà (31), Gironès (17), Baix Empordà (11) i Ripollès (11).

Davant de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat va mantenir l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya VENCAT.