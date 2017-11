La Fundació Endesa convoca els segons premis a l'Ecoinnovació educativa

La Fundació Endesa ha posat en marxa la segona edició dels premis a l'Ecoinnovació Educativa, oberts a l'alumnat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà. La convocatòria estarà oberta fins al 15 de desembre.

L'objectiu és motivar i potenciar les pràctiques innovadores en matèria d'energia, medi ambient i cura i preservació de l'entorn en els projectes educatius de centre. Per això, se seleccionen i s'impulsen projectes escolars d'educació ambiental que reflecteixen el compromís de professors, centres i estudiants. En l'última edició es van presentar 143 projectes de tot l'Estat i, dels 15 finalistes, el jurat en va reconèixer 7.

Els guardons tenen tres categories, titulades «Què és per a tu la natura?»; «La meva solució creativa a un problema mediambiental»; i «Com milloraries el teu entorn». Un cop fetes les inscripcions, les candidatures tindran fins al 15 d'abril de 2018 i presentar telemàticament els projectes al web ecoinnovacion.fundacionendesa.org. Per a les dues primeres modalitats, els premis estan dotats amb 2.000 euros i per a la tercera, en 4.000.