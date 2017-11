Milloren una línia elèctrica aèria d´alta tensió a Santa Pau amb un cost de 160.000 euros

Elèctrica Curós ha finalitzat les obres de reforma d'una línia elèctrica aèria d'alta tensió al sector a Santa Pau (Garrotxa). Les obres, que han suposat una inversió de 160.000 euros, s'han executat en dues fases i han permès millorar la qualitat del subministrament a la zona de La Cot i Santa Margarita on es dona servei a uns noranta abonats. Els treballs han consistit en la substitució dels conductors de línia i els suports de fusta per altres de formigó i torres metàl·liques. En total, s´han retirat 49 suports de fusta i 6 de formigó armat i s´han instal·lat 26 torres metàl·liques i 4 suports de formigó amb una longitud total de línia de 3.619 metres. A més, s´han pintat tots els suports de color fosc per integrar-los a l´entorn.

A banda de millorar la qualitat del subministrament, les obres han permès atendre les demandes d'alguns pagesos de la zona traslladant els suports que hi havia al mig del camp fins als marges per facilitar les tasques de conreu.

La línia elèctrica té el seu origen al nucli de Santa Pau i alimenta cinc centres de transformació, amb un total d´uns 90 clients d'aquest entorn rural.