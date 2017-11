El Projecte de Direcció de Centres se sotmet a anàlisi a Palafrugell

Els projectes de direcció dels centres educatius serà l'eix, entre dijous i dissabte d'aquesta setmana –del 9 a l'11 de novembre–, d'unes jornades organitzades pel Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Girona, el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell. L'activitat es durà a terme a l'escola Torres Jonama i a l'institut Frederic Martí Carreras del municipi baixempordanès.

En el marc d'aquestes jornades, l'últim dia, el dissabte 11 de novembre, se'n farà una d'específica sobre Reflexió i Intercanvi d'Experiències –al Teatre Municipal de Palafrugell– en la qual ja s'han inscrit més de 250 docents i directius d'arreu de Catalunya i de comunitats autònomes de l'Estat.

Aquesta proposta se centrarà en l'anàlisi del processos d'accés a la direcció dels centres educatius públics –a través d'un procediment selectiu–, des de la perspectiva dels diversos sectors que hi intervenen. Segons va informar l'organització, s'hi aportaran el resultats d'una recerca realitzada prèviament.

A la sessió de la tarda, que es farà a l'escola d'educació Infantil i Primària Torres Jonama i a l'institut de Secundària Frederic Martí Carreras, s'hi compartiran experiències i projectes d'innovació que ja s'estan duent a terme en diversos centres. També s'exposaran estudis i comunicacions vinculades amb la temàtica de la Jornada. Fins ara, s'han presentat un total de vint-i-cinc comunicacions que es presentaran en diverses taules.

Abans, els dies 9 i 10 de novembre, el Centre Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell acollirà el workshop «El projecte de direcció en la formació per a la direcció de centres educatius». Aquestes sessions estaran obertes a professionals vinculats a la formació per a la direcció escolar, per analitzar i debatre el model de formació i el paper que ha de tenir el Projecte de Direcció. Hi participaran una setantena de professionals procedents de Catalunya i de 14 comunitats autònomes de l'Estat, així com també de Bèlgica i Equador.



Formació per ser director

La trobada se centrarà en l'anàlisi del Projecte de Direcció que, d'acord amb el que estableixen la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i la LOMCE –l'estatal, popularitzada com a Llei Wert–, constitueix un element clau per a l'accés a la direcció d'un centre educatiu. Es posarà atenció en els processos de formació per a accedir a la direcció de centres educatius.

La responsabilitat acadèmica de la jornada correspon al professor Joan Teixidó Saballs i al grup de recerca Bitàcola-GROC, adscrit a l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona. Joan Teixidó és director del Postgrau en Direcció de centres educatius i autor del llibre El Projecte de Direcció a Catalunya –en procés d'edició–, el contingut del qual serà analitzat i debatut pels participants.

En l'organització de les jornades Reflexió i Intercanvi d'Experiències hi col·labora la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Mont-ras, la Fundació Josep Pallach i la Fundació Universitària Martí l'Humà.