Puigcerdà tanca la Fira del Cavall amb vendes per mig milió d´euros

Puigcerdà va tancar diumenge una Fira del Cavall que ha esdevingut de les més rendibles que recorden els membres de l'Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya. Factors com l'augment del consum de carn de poltre en països com Itàlia o França han fet pujar la demanda de pollins, segons van explicar els portaveus del sector. Això ha fet incrementar el preu dels poltres 150 o 200 euros per exemplar. L'associació calcula que durant els dos dies, i en els tractes fets els dies anteriors, es deuen haver venut uns 600 cavalls de la Cerdanya; que amb un preu mitjà de 700 ? i sementals venuts per sobre dels 2.000, situa el negoci en més de 420.000 euros.