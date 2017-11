El «caganer» de Carles Puigdemont es converteix en èxit de vendes a Espanya

La figura de Carles Puigdemont en forma de caganer del pessebre ha generat molt d'interès fora de Catalunya. Ho va afirmar ahir el gerent de l'empresa Caganer.com, Sergi Alós. La tradició marca que el caganer representa un pastor defecant en senyal de bona sort. «Des de l'1 d'octubre –dia del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional– s'han venut moltes unitats a la resta d'Espanya», va detallar Alós.

També va assenyalar que explica als botiguers que la figura del caganer significa un homenatge als personatges representats. Segons ell, els botiguers li responen que ho saben i que ho respecten i no retornen les figures. Carles Puigdemont és una més de les figures de personatges vinculats amb l'independentisme català que comercialitza l'empresa Caganers.com de Torroella de Montgrí.



Les novetats d'aquest any

Entre les altres hi ha el major Trapero (novetat) i els presidents empresonats d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També hi ha polítics com Anna Gabriel (CUP) i Gabriel Rufián (ERC). L'apartat de figures de l'independentisme també incorpora reproduccions de pagesos amb pancartes reivindicatives i, fins i tot, una urna humanitzada.

Fa unes setmanes, també van posar a la venda el Piolín. L'emblemàtic personatge busca, per una banda, rememorar la infància de molta gemt i, per l'altra, respondre a un tema de rabiosa actualitat: el creuer del port de Barcelona que allotja els cossos policials desplaçats a Catalunya.



EUA, el principal client exterior

La política internacional és un altre dels àmbits que aquesta empresa aborda. De fet, el seu principal client són els Estats Units. Per això, han ideat figures vinculades a polítics del moment com el president veneçolà, Nicolás Maduro; el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan; el president del Canadà, Justin Trudeau, o el mandatari nord-coreà, Kim Jong-un.

També han creat el caganer dedicat al president francès, Emmanuel Macron. «Els Estats Units són el nostre principal client, però també juguem molt amb les novetats europees i si hi ha el president de França, segurament aquest Nadal serà el segon país on més vendrem», va assegurar el gerent de Caganer.com, Sergi Alós. Com a personatge universal , han incorporat el caganer de Charles Darwin.

En l'àmbit esportiu, com a novetats d'enguany hi ha els jugadors del Barça Sergi Roberto i Arda Turan. A més, han creat un seguidor blaugrana amb una bandera alçada i han ideat un jugador de rugbi, un home que fa surf i un noi i una noia practicant snowboard.

En l'àmbit de la ficció els personatges de nova creació d'aquesta temporada més destacats són el Chewbacca d'Star Wars o l'Spock d'Star Treck. També s'hi poden trobar figures de còmic com Ladybug i Cat Noir o personatges tan coneguts com l'Arale, el gat Garfield, Pinotxo, el Petit Príncep o Lucky Luke.

Però no només això. L'empresa també ha apostat pel món digital i ha decidit incorporar a la seva col·lecció la «caca» del WhatsApp o els personatges de videojocs Sonic, Luigi o Pacman. A més, aquest any han decidit «versionar» professions on fins ara només hi havia caganers masculins. Entre elles, hi ha advocades, policies espanyoles, arquitectes, treballadores del SEM, agents rurals, treballadores de Correus o dentistes. En l'àmbit tradicional han creat un catalanet i una catalaneta i un pilar de quatre en representació del món casteller.



Aniversari

Enguany, la companyia de Torroella ha complert 25 anys. Per tal de complir amb l'efemèride ha elaborat prop d'una cinquantena de caganers vinculats a l'actualitat política però també al món de l'esport, la ficció o als personatges més tradicionals.

L'escultor de les figures, Marc Alós, va assegurar que el procés de creació és molt llarg però va precisar que l'actual situació política «els fa treballar de nits i ser molts més ràpids» en la creació de nous models per poder arribar a la temporada nadalenca.

«S'ha de pensar que per cada model es requereixen una o dues setmanes», va explicar Marc Alós. «Però ara hem de ser molt més ràpids». El gerent de l'empresa assegura que en cap cas vol fer una burla sinó expressar el seu tribut als personatges que recrea.