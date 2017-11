Cau una banda de narcotraficants que exportava des de Girona i Barcelona

Agents de la Policia Nacional i funcionaris de l'Agència Tributària han confiscat 2.500 plantes de marihuana que tenien com a destí la seva exportació al Regne Unit. Aquesta operació, realitzada a Barcelona i Girona, forma part de la quarta fase de l'operació «Mastín» contra una xarxa dedicada al cultiu d'aquest estupefaent.

Arran de l'operatiu, s'han detingut vuit persones que formaven part d'una organització, composta per ciutadans d'origen xinès i espanyol, especialitzada en el cultiu d'aquest estupefaent a gran escala. En el marc de l'operació «Mastín», iniciada el passat mes de febrer, s'han realitzat ja un total de 25 escorcolls en onze províncies espanyoles, 41 detencions, i s'han decomissat 30.351 plantes i 74.500 euros.



Un pas important

Aquesta darrera actuació ha suposat l'anul·lació de la capacitat de producció de la xarxa. Els seus membres havien repartit les diferents plantacions en diferents províncies per tota la geografia espanyola per dificultar la seva detecció i assegurar part de la producció en cas de ser descoberta alguna d'aquestes plantacions. Així, des del començament de la investigació, els agents han arribat a desmantellar fins a 12 plantacions, totes en províncies diferents. La xarxa havia instal·lat les plantes en habitatges unifamiliars, així com en una altra sèrie d'immobles on realitzaven tant l'assecat com l'envasament de l'estupefaent. També eren utilitzats com a pisos de seguretat pels arrestats, que no passaven més de cinc o sis mesos allà, canviant d'ubicació per dificultar la investigació.

Els detinguts havien perfeccionat la seva activitat delictiva de tal manera que fins i tot folraven les habitacions on conreaven la marihuana amb un material aïllant tèrmic, fet que proporcionava a l'habitacle un hermetisme complet que evitava que les olors poguessin sortir a l'exterior o la detecció de les fonts de calor que utilitzaven des de fora dels immobles.

Els agents han realitzat set escorcolls domiciliaris a les províncies de Girona i Barcelona, on s'han confiscat 2.477 plantes de marihuana, 34 quilos i mig de llavors, 1.180 grams de cabdells, 32.200 euros en efectiu i un vehicle, així com diversos efectes i documentació relacionada amb la investigació. Amb les vuit detencions d'aquesta quarta fase es dona per desarticulada l'organització.