Ciutadans titlla Madrenas de «dèspota» i de «polititzar» les Fires

La portaveu de Cs a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, va criticar ahir que l'alcaldessa, Marta Madrenas, s'hagi comportat «com una dèspota» perquè ha «polititzat» les Fires. Per al grup municipal les Festes de Sant Narcís d'aquest 2017 han estat «excloents».

Pujola diu que aquestes festes han estat «excloents» perquè, entre d'altres, arran dels empresonaments dels consellers, es van suspendre els concerts a La Copa, les barraques i atraccions van tancar i no hi va haver castell de focs. Segons Cs, aquesta actitud ja es va veure el mateix 27 d'octubre, quan el Parlament va declarar la independència. Pujola critica que la bandera espanyola desaparegués de la façana de l'Ajuntament i que el pregó fos del tot «polititzat».



Menys ingressos

Míriam Pujola diu que això no només ha suposat «perjudicis» a la ciutadania, sinó també als firaires, perquè aquest any han fet un 10% menys d'ingressos. Per això, el grup municipal de Cs va anunciar ahir que ha dut a terme dues iniciatives.

La primera és demanar un informe per veure si s'han malversat recursos públics suspenent els concerts del dia 2, tancant una nit les barraques i deixant de fer el castell de focs.

La segona és entrar una moció, que es debatrà al proper ple, en què Cs demana a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que «es comprometi públicament» a celebrar la cavalcada de Reis i l'encesa de llums de Nadal. «No hem de suspendre més actes per no malmetre la imatge de la ciutat», subratlla Pujola.

La portaveu municipal critica que l'alcaldessa no sigui «neutral» i que hagi fet «allò que vol sense tenir en compte tots els gironins». «Per això, com que no ens en podem refiar, li reclamem que garanteixi que la cavalcada es farà i que hi haurà il·luminació de Nadal», va concloure Míriam Pujola, qui espera un compromís públic de l'encesa de llums.