Condueix quinze quilòmetres begut per l'N-II envaint el sentit contrari i causant accidents

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge després d'una espectacular persecució de quinze quilòmetres un conductor begut que va circular temeràriament envaint el carril contrari, causant xocs i sortides de la via d'altres vehicles que el van haver d'esquivar. Els Mossos van aconseguir trencar el vidre del cotxe en marxa i accionar el fre de mà per aturar-lo. El conductor circulava amb una taxa quatre vegades superior a la permesa i es va resistir a la detenció intentant agredir els agents.

El detingut és un home de 31 anys, de nacionalitat francesa i veí de Varlas-Plage, a qui s'acusa dels delictes de conducció temerària, conducció sota els efectes de l'alcohol i resistència i desobediència a agents de l'autoritat.

La persecució va començar quan dos agents de la comissaria de Figueres que havien acabat el seu torn de treball de nits i es traslladaven amb el seu vehicle particular als seus domicilis, van observar un turisme a l'N-II (al punt quilomètric 764, sentit sud) que envaïa repetidament el sentit contrari de circulació.



Tallen el pas al cotxe

Davant els fets i veient el perill que suposava per a la resta d'usuaris que circulaven per la via, els mossos es van posar darrere seu amb els quatre intermitents i li van començar a fer senyals perquè aturés el vehicle.

El cotxe no va fer cas de les indicacions i va començar la persecució.

L'home va continuar circulant envaint el carril contrari i accelerant per xocar contra els vehicles que circulaven en sentit invers. Múltiples conductors van haver d'esquivar-lo, fins i tot alguns d'ells van sortir de la via o van impactar entre ells per no col·lidir amb el vehicle.

Passada la població d'Orriols i aprofitant que el vehicle va reduir la marxa un moment, un dels agents va treure mig cos del vehicle per fer-se visible i identificar-se com a policies, però el conductor no va fer cas i va continuar la seva marxa en sentit Girona.

Els agents el van continuar seguint. Van aprofitar un moment en què el cotxe circulava de forma més lenta per colpejar la finestra del conductor i accionar el fre de mà.

La persecució es va aturar a l'altura de Vilademuls. Els agents van identificar el conductor i, amb el suport d'una patrulla de trànsit, que es va desplaçar fins al lloc van realitzar-li la prova de detecció d'alcohol.

Davant les evidències de conductir sota els efectes de l'alcohol els agents van informar al conductor que quedava detingut. Es va resistir de forma activa intentant agredir als agents.

El detingut va passar el dia 6 de novembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.