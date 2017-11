L'home de Torroella: «Només vull oblidar els fets»

El Jutjat d'Instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà va arxivar ahir de manera provisional les diligències obertes arran de la mort d'una nena de 10 mesos a Torroella de Montgrí, divendres passat.

En un principi, els informes mèdics apuntaven que el nadó podia haver estat víctima d'agressions sexuals, però, un cop finalitzada l'autòpsia, aquesta ha verificat que no s'observaven lesions «vaginals o anals» i, per tant, es descarta la hipòtesi plantejada inicialment. Malgrat que els forenses han categoritzat la causa de la mort «d'indeterminada», hi ha la possibilitat que es pugui tractar d'una mort natural. Davant les sospites, en un primer moment es va detenir un home de 26 anys que convivia amb la mare de la petita i la seva germana, però al cap de dos dies, davant del gir dels esdeveniments, els Mossos el van deixar en llibertat .

En declaracions a TVE, l'home va explicar que tenia «una nena de cinc anys, una família i una mare» i que del mal que li havien fet «no es podria recuperar mai», lamentant que «ningú li podrà tornar» les gairebé 40 hores que havia estat tancat a la presó. L'home va assegurar que ara només vol «oblidar» els fets, posant en relleu que tot el que s'havia dit en contra seva «ha resultat ser mentida».

Durant la jornada d'ahir, el que en un primer moment va esdevenir acusat, durant la declaració als jutjats, va relatar que no havia fet res a la nena i que només va estar a soles amb ella uns segons. La seva versió va ser reforçada per la de la mare, que va assegurar que mai havia vist cap tipus de comportament estrany per part del seu company de pis. Com que no s'han observat indicis de delicte, la jutgessa va decretar l'arxivament provisional del cas.