El ple de Figueres aprova nomenar el nou director del Museu de l´Empordà

El ple de l'Ajuntament de Figueres va donar ahir llum verd a la designació d'Eduard Bech com a nou director del Museu Empordà, llicenciat en història de l'art i màster en gestió del patrimoni cultural. La proposta va comptar amb 18 vots a favor i 2 abstencions i Bech s'incorporarà en el càrrec el proper dilluns 20 de novembre.

La decisió de la comissió ja s'havia fet pública el mes de setembre passat, però no era determinant fins que no passés per sessió plenària. Ahir va ser, doncs, el consistori qui li va haver de donar el vistiplau per permetre cobrir la plaça vacant tres anys després del cessament de l'anterior directora, Anna Capella.

Bech és llicenciat en Història de l'Art i màster en gestió del patrimoni cultural i ha treballat fins l'actualitat com a responsable de comunicació dels Museus d'Olot i conservador del Museu de Sants. Eduard Bech tindrà un sou brut mensual de 2.911,28 euros mensuals.

El procés de selecció s'ha allargat tres anys, des que el 31 de desembre del 2014 es fes efectiu el cessament de Capella per part de l'Ajuntament de Figueres, que va dissoldre el Consorci i l'ens va passar a les mans directes de l'àrea de Cultura.



26 aspirants

El concurs de mèrits i projecte es va resoldre favorable al gestor cultura Eduard Bech d'entre un total de 26 candidats a ocupar el càrrec per un termini inicial de quatre anys. L'alcaldessa i regidora de cultura, Marta Felip, va destacar el «llarg», però «acurat» procés selectiu que ha finalitzat amb el nomenament d'Eduard Bech, la qual cosa ha de suposar l'«impuls» i la «definició del nou projecte del Museu».

Des de l'oposició, Cs, PSC i el regidor no adscrit Manel Toro van coincidir a sol·licitar l'accés al projecte amb el qual Bech va resultar guanyador del procés. Volen veure i que es faci pública l'orientació que tindrà el Museu sota la nova direcció.