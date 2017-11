Primeres nevades al Pirineu i temperatures negatives a Girona

L'accentuada baixada de les temperatures va deixar ahir les primeres nevades importants de la tardor a cotes baixes al Pirineu, fet que va provocar que les muntanyes apareguessin blanques.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera que durant aquesta setmana reapareguin les nevades, fins i tot a partir dels vuit-cents i nou-cents metres. Els termòmetres van registrar descensos importants amb mínimes per sota zero a localitats com Girona (-2,7 ºC), Fornells de la Selva (-3,4 ºC), Olot (-3º), La Vall d'en Bas (-3,3º), Puigcerdà (-3,6 ºC), Vilobí d'Onyar (-3,1 ºC) o bé Anglès (2,2 ºC). Les comarques del Gironès, la Selva, el Ripollès i la Garrotxa van ser les que més ho van notar, sobretot de matinada.

Pel que fa al vent que va bufar amb força el dimarts i durant la matinada d'ahir, va amainar considerablement. Tot i això, continuarà bufant de component nord i oest, entre fluix i moderat en punts com l'Empordà.