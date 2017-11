Talls a diverses carreteres gironines en les primeres hores de la vaga

Diversos manifestants tallen aquest dimecres al matí diverses carreteres gironines amb motiu de la vaga general, entre les quals es troben les principals vies d'accés com l'AP-7, l'A-2 i l'N-II.



L'autopista està tallada a Borrassà des de primera hora el que ja ha format llargues cues en els dos sentits de la maxa. Als manifestants se´ls han anat sumant també tractors que anaven arribant entre aplaudiments. Les llargues cues són visibles ja des de Figueres. Des dels diferents ponts que creuen l´autopista els ciutadans s´apropen per observar la via col·lapsada.





Conxi Molons

Unes dues centes persones tallen l'NII a l'alçada de Borrassà direcció Nord. Els manifestants se situen just a la cruïlla que enllaça amb l'antiga NII a Vilamalla i l'accés a l'autopista a Figueres. Els manifestants van acompanyats de tractors que han arribat amb els aplaudiments dels assistents. Aprofiten ara per fer una botifarrada.Moltes de les carreteres secundàries que comuniquen pobles de l'entorn urbà de Figueres presenten un trànsit intens i s'estan convertint en vies alternatives dels ciutadans per poder accedir a la capital o continuar direcció nord i evitar els talls a l'NII i l'autopista.