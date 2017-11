Donacions de sang arreu de la demarcació

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza aquests dies diverses col·lectes de sang arreu de les comarques gironines per afavorir les reserves de sang que fan falta als hospitals que hi ha a tot Catalunya.

Avui és el torn de la Cellera de Ter, i la unitat mòbil del Banc de Sang serà a l'Ajuntament de 5 de la tarda a 9 del vespre.

Demà els professionals del banc es desplaçaran fins a la Biblioteca del Pont Major, a Girona, i els interessats podran fer la seva aportació de 3 de la tarda a 8 del vespre.

Les donacions previstes continuen dissabte, tant a Torroella de Montgrí com a Riudarenes. En el primer cas, els torroellencs podran anar a donar sang a Can Quintana de 10 del matí a 2 del migdia i de les 4.30 de la tarda a les 8.30 del vespre. A Riudarenes hi ha prevista una marató de donació al centre polivalent i els donants hi podran anar de 10 a 2 i de 4 a 8.

Finalment, el local social de Quart acollirà també de 5 de la tarda a 9 del vespre una donació dilluns de la setmana vinent.

Cal recordar que a Catalunya fan falta cada dia un miler de donacions per poder fer front a la demanda de sang dels hospitals. La sang és un producte biològic que caduca i, per tant, el procés ideal per garantir sang és el degoteig constant de donacions.