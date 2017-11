Una empresa francesa tria Camprodon per fer proves amb prototips de vehicles

V-Motech, una companyia francesa especialitzada en el desenvolupament de proves de rendiment de motor, s'ha instal·lat durant uns dies a Camprodon per realitzar proves i mesuraments de pol·lució en cotxes nous, amb l'objectiu d'oferir solucions adequades als seus clients i resoldre possibles incidències. La companyia ha triat Camprodon per la seva ubicació i per la seva alçada respecte del nivell del mar. L'alcalde de Camprodon, Xavier Sala, s'ha reunit amb els responsables de la companyia, que li han traslladat la seva voluntat repetir, ja que consideren Camprodon un emplaçament idoni per a la realització d'aquestes proves.