ERC d'Olot reivindica un govern de concentració i no posa condicions

ERC d'Olot ha aplaudit el trencament que el PDeCAT ha anunciat aquest dijous amb el PSC, un gest que consideren que arriba "tard" per tot el que ha passat a nivell polític i judicial. Feia dies que ho venien reclamant i ara que ja s'ha fet efectiu, la formació demana a l'alcalde, Josep Maria Corominas, i a la resta de forces independentistes –CUP i Demòcrates- que s'asseguin per acordar un govern de concentració quan abans millor.

La seva portaveu, Anna Barnadas, ha subratllat la necessitat que hi hagi un equip de govern "fort" per poder defensar la República i poder "entomar les agressions" que puguin venir de l'estat espanyol. Aquest és el principal motiu per al qual defensen aquesta fórmula i asseguren que la seva actitud és de "mà estesa" i "el màxim de generosa possible" perquè no posaran condicions. "No tenim cap proposta de mínims ni cap línia vermella", ha afegit Barnadas.