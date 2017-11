Una fuita d'aigua inunda un CAP d'Olot i obliga a tancar el servei tot el matí

Els serveis mínims per la vaga van quedar tallats des de primera hora del matí al CAP d'Olot del passeig de Barcelona. La causa va ser una fuita en un flexo del segon pis que va anar buidant aigua durant tota la nit. Fins a la tarda, el CAP no va tornar a la normalitat dels serveis mínims de la vaga general d'ahir.

A 2/4 de 7 del matí, el personal de la neteja es va trobar amb un vessament d'aigua que el va fer trucar al director del centre, Josep Lluís Nicolau, el qual va comprovar que les plaques del sostre podien caure, que el sistema informàtic estava afectat i que no hi havia llum.

Davant de la perillositat que representaven les plaques molles i a punt de caure, va decidir limitar el servei a les urgències i informar els pacients que havien estat cridats a consulta o tenien hora per fer una anàlisi de sang.

El director va apuntar: «Ens feia por que algú prengués mal per la caiguda d'alguna placa que estigués humida». Va afegir: «Llavors hem hagut de treure totes les plaques que estaven humides perquè no caiguessin a sobre de la gent».

A més, es van trobar amb la més important concentració de pacients. Nicolau va explicar: «L'accident ha afectat les analítiques del matí». Segons ell, ja ho tenien tot preparat per fer les analítiques i només van poder fer les urgents.

La feina va ser convèncer els pacients del fet que no es trobaven davant d'un sabotge relacionat amb la vaga que havien vist a les pantalles a casa seva. A més, les analítiques representen una de les concentracions més elevades de pacients del dia.

A algun no el van convèncer fins que li van mostrar el flexo gastat i vell que s'havia reventat en el decurs de la nit. El director del servei, Josep Lluís Nicolau, va explicar que el flexo anava connecat de la canonada principal a una pica. El problema va estar en el fet que no hi havia una aixeta de seguretat i en trobar forat l'aigua va caure sobre el sostre de la planta baixa.

L'aigua va xopar el terra i el va traspassar fins a penetrar a l'interior de les plaques i entrar a la planta baixa, on hi ha els ordinadors. La vessada també va afectar la xarxa d'electricitat i va provocar talls en els circuits i la consegüent caiguda dels tèrmics. El servei va quedar sense llum.

L'aigua va afectar les plaques de tal manera que algunes van caure i d'altres van quedar mig penjades i prop de fer-ho.

Per tal de solucionar el problema, la direcció del CAP va contactar amb tècnics en electricitat, informàtica i fontaneria.

Al voltant de les 12 del matí, hi havia unes 10 persones que treballaven. Uns canviaven plaques, d'altres llums, i d'altres van trobar l'origen de la fuita d'aigua.

A mesura, que va avançar el matí va ser més fàcil convèncer els usuaris que estaven davant d'un accident i no d'un sabotatge.

Avançat el matí, la major part de la gent que arribava era perquè tenia hora de consulta. Entraven i de seguida una dona els informava de la situació i els indicava la manera de resoldre la visita o de quan podien tornar.

Molts miraven el terra ja més sec, les galledes, les fregones i les aspiradores que havien servit per treure l'aigua i feien cara de circumstàncies i marxaven.

El CAP del passeig de Barcelona d'Olot assisteix centenars de pacients en un dia normal. Ahir, el fet de ser dia de vaga també va evitar una situació encara més complicada.