Interior cita els examinadors de la DGT en un intent de desconvocar la vaga

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va avançar en el darrer Congrés que el pròxim dimarts 14 de novembre estan convocades totes les parts implicades en la vaga d'examinadors de la Direcció General de Tràfic (DGT) per tal d'intentar arribar a un acord comú per desconvocar-la.

Així ho explica el rotatiu El Periódico, on es recullen les declaracions de Zoido, que va titllar la situació de «complexa» i va negar que la vaga - que ja fa més de quatre mesos que està en actiu - hagi creat una situació de «caos». La resposta va venir derivada d'una pregunta feta pel portaveu socialista de Seguretat viària, Pablo Bellido, el qual va demanar a Zoido un balanç de la situació.

«No s'ha suspès cap examen teòric, i de pràctics s'han fet més de 300.000 en tot l'estat espanyol» va assegurar el ministre d'Interior. També va aprofitar per recordar que de l'acord que s'havia firmat el 2015, i pel qual precisament es manifesten els examinadors de la DGT, s'havien complert pràcticament totes les mesures. Entre aquestes va destacar la nova instrucció de productivitat que «es va incrementar d'un 35% a un 40% mensual».

Les explicacions de Zoido no van convèncer a Bellido, que va lamentar que no s'hagués pres cap mesura contundent des del mes de juny. «El que demanen suposaria un complement de 2,5 milions d'euros, mentre que s'està deixant d'ingressar 15 milions en taxes». El portaveu també va posar sobre la taula la «ruïna» que ha suposat aquesta situació per a moltes autoescoles, les quals haurien perdut fins a 80 milions d'euros des de l'inici d'aquesta vaga. En aquest sentit, Bellido va dir que des del seu grup buscarien la manera de compensar els negocis que n'havien resultat més perjudicats.



Els més perjudicats

Aquesta vaga d'examinadors ha deixat ja almenys més de 4.200 testos pràctics sense fer –amb dades tancades a l'agost–. Una situació que fa que els alumnes que volen treure's la part pràctica del permís de conduir es trobin que malgrat haver pagat no puguin fer-lo. Ja que només s'examina durant dos dies i a banda, cada professor només pot fer de mitjana uns 13 exàmens cada dia. Les autoescoles per la seva banda, també són víctimes d'aquesta situació, perquè veuen les queixes dels seus alumnes i que els seus negocis estan també estancats malgrat que vagin fent classes.