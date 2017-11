Joves ambaixadors per la justícia climàtica

La «justícia climàtica», promoguda per la Fundació Plant-for-the-Planet, va centrar diumenge una trobada d'ambaixadors joves en defensa de ciutats i pobles sostenibles amb l'oceanògraf Rafel Simó i l'urbanista Maria Buhigas. Entre els ambaixadors que van participar en un diàleg amb els experts hi havia un representant de les comarques de Girona, el cassanenc Ferran Tubert.

Amb aquesta activitat, la Fundació Plant-for-the-Planet busca el lideratge d'infans i joves davant una de l'amenaça del Canvi Climàtic, tal i com va explicar el director de la Fundació Plant-for-the-Planet, Jordi Juanós. Després de l'èxit de l'experiència, que es va fer al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona, es preveu organitzar un calendari de diàlegs de noves trobades amb diverses personalitats. Aquest dissabte, infants de Cassà de la Selva i de Llagostera participaran en una acadèmia de la Fundació Plant-for-the-Planet a la finca de Can Vilallonga.

Promogut a Barcelona per ONU-Habitat, l'agència de les Nacions Unides encarregada de promoure ciutats i pobles més sostenibles, s'han organitzat diverses activitats per sensibilitzar sobre la necessitat d'un desenvolupament urbà més sostenible i, alhora, promoure la cooperació i l'acció per donar resposta als reptes actuals de les ciutats.



Una setmana d'activitats

Les activitats van començar el dimarts 31 d'octubre, jornada que l'ONU va establir com a Dia Mundial de les Ciutats, i van finalitzar el 5 de novembre. Aquest dia es va organitzar un matí de tallers i espectacles organitzats per les entitats col·laboradores, amb la voluntat de prendre consciència sobre com es poden millorar les ciutats, tant de manera individual com col·lectiva.

La Xarxa d'Ambaixadors per la Justícia Climàtica de Plant-for-the-Planet té com a objectiu principal aconseguir que joves de tot el món treballin per solucionar el canvi climàtic a partir de reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle, mantenir l'escalfament global del planeta per sota dels 2 graus centígrads i plantar un bilió d'arbres arreu del món –fins ara, ja s'han plantat més de 14.000 milions d'arbres.

Amb seu a Suïssa i presència consolidada a Alemanya i Mèxic, el projecte de la Xarxa d'Ambaixadors per la Justícia Climàtica va arribar a Espanya el 2014 i el 2016 va començar la implantació al territori, a partir de l'organització de jornades formatives, anomenades acadèmies, amb la col·laboració d'organismes i entitats locals com ajuntaments o empreses privades.