L'AECC convida la ciutadania a reflexionar sobre el paper de la recerca científica

L'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona se suma a la Setmana de la Ciència que organitza la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb una acció a l'hospital Santa Caterina de Salt. Coincidint amb el primer dia de la Setmana, la Fundació Científica de l'AECC, instal·larà demà, de 10 del matí a 1 del mgdia, una taula informativa en les dependències de l'hospital de Santa Caterina i col·locarà un mural interactiu on, qui vulgui, podrà penjar les seves reflexions respecte l'impuls a les investigacions científiques. Es tracta d'una activitat gestionada per joves promotors de la salut que formen part de l'AECC-Catalunya contra el Càncer Girona i que permet posar a disposició de la ciutadania un mural per expressar les seves reflexions sobre per què és important impulsar les investigacions científiques per afrontar amb èxit els processos oncològics, la importància la ciència, què s'espera d'aquesta en un futur, entre altres aspectes.