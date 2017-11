Maniobres de l´exèrcit a Serinyà

Veïns de Serinyà s´han trobat aqeust matí amb diversos soldats de l´exèrcit caminant pels carrers i camins del seu municipi. Unes maniobres de les que, segons han assegurat en missatges a les xarxes socials, no tenien coneixement.

No és el primer cop que l'exèrcit fa exercicis en aquesta zona. El principis del mes de maig, diverses unitats van fer maniobres en alguns municipis del Pla de l'Estany i la Garrotxa. Aleshores, l'avís oficial als ajuntaments afectats va arribar quan els soldats ja estaven sobre el terreny.

Pocs dies després, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany aprovava una moció sobre "la desmilitarització" de la comarca. El text de la moció demanava acabar amb les activitats militars als espais que no siguin estrictament militars, recordant que "Catalunya aposta per una cultura de la pau i no de la violència".