Maniobres de l'exèrcit a Serinyà

Veïns de Serinyà s´han trobat aquest matí amb diversos soldats de l'exèrcit caminant pels carrers i camins del seu municipi. Unes maniobres de les que, segons han assegurat en missatges a les xarxes socials, no tenien coneixement. Així també ho ha confirmat l'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon (Gent per Serinyà), que els ha vist passar per la finestra de l'Ajuntament mentre estava celebrant una reunió amb uns regidors.

"Eren d'un grup d'unes trenta o quaranta persones. Creiem que estaven de pas. Haurien pujat pel cementiri, potser venien de Besalú i anaven en direcció Figueres, Crespià, Esponellà..." explica. Josep Antoni Ramon diu que és la primera vegada que passa una cosa d'aquestes al seu poble i que "no havien estat avisats amb anterioritat". El batlle lamenta la falta d'informació rebuda per part del Ministeri de Defensa, ja que "si han de passar, almenys n'haurien pogut informar abans" i avisa que "si haguessin passat mitja hora abans haurien coincidit de ple amb l'entrada i sortida dels col·legis".

Ramon ha avançat que a partir d'aquest episodi, té previst enviar una carta als comandaments militars per tal de demanar-los explicacions i reclamar-los que se'ls avisi en el cas que es repeteixen les maniobres en un futur.

No és el primer cop que l'exèrcit fa exercicis en aquesta zona. El principis del mes de maig, diverses unitats van fer maniobres en alguns municipis del Pla de l'Estany i la Garrotxa. Aleshores, l'avís oficial als ajuntaments afectats va arribar quan els soldats ja estaven sobre el terreny.

Pocs dies després, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany aprovava una moció sobre "la desmilitarització" de la comarca. El text de la moció demanava acabar amb les activitats militars als espais que no siguin estrictament militars, recordant que "Catalunya aposta per una cultura de la pau i no de la violència".