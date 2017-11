Les obres al Banc de Sang fan baixar les donacions un 30%

El Banc de Sang i Teixits de l'hospital Josep Trueta de Girona estarà en obres fins a finals d'aquest any. L'equipament, ubicat a la planta baixa del centre, està a l'equador dels treballs de reforma per a millorar i ampliar l'espai de donació i els laboratoris. Des que van començar les obres, fa un mes i mig, la donació s'ha reduït un 30% a l'hospital, passant d'unes 15 donacions diàries a només 10, indiquen des del Banc.

Quan hagin finalitzat les reformes, el Banc passarà de tenir cinc lliteres a tenir-ne sis, fet que permetrà augmentar el nombre de donacions que es registren anualment i que actualment se situa en les 4.000 donacions de sang i més de 1.000 de plasma.

El Banc de Sang continuarà al mateix espai de la planta baixa de l'hospital i també mantindrà l'horari habitual de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 i de 16 a 20 hores.

Reserves per sis dies

Avui, en el conjunt de Catalunya hi ha sang per atendre les necessitats dels pròxims sis dies, un nivell que es considera baix. Les reserves dels grups menys freqüents, com l'A negatiu o el 0 negatiu, se situen en només 2 dies.