Els pediatres reclamen que la vacuna del virus del papil·loma humà també arribi als nens

Pediatres experts en vacunació infantil reclamen la inclusió de les vacunes del rotavirus i del virus del papil·loma humà (VPH) per a nens al calendari oficial amb finançament públic, ja que ho consideren una qüestió de salut pública. Així es va posar de manifest en un debat celebrat dilluns sobre les vacunes del rotavirus, malaltia que provoca fortes diarrees i problemes gastrointestinals en nens menors de dos anys; i del VPH, causa del càncer de cèrvix, anus, vulva, vagina, penis i orofaringe, que s'administra públicament a nenes a partir de 12 anys, però no a nens.

En aquesta trobada hi van participar els doctors Ignasi Salamanca, coordinador del Grup IHP de Pediatria; Josep Marés, de l'Institut Pediàtric Marés-Riera de Blanes; i el director mèdic de MSD, Manuel Cotarelo.

El doctor Marés subratlla la seguretat de la vacuna del virus del papil·loma humà: «Tenim una eina eficaç i efectiva que garanteix la seva seguretat. Demostrada inicialment en assaigs clínics en més de 90.000 persones i que, a més, s'ha administrat en 270 milions de dosis amb sistema de vigilància activa i passiva».

La seva administració, afegeix Marés, evita els càncers que causa el VPH, el risc apareix en l'inici de la vida sexual, per això els 12 anys és l'edat més efectiva per a la seva cobertura, abans d'aquesta etapa. El 90% d'aquests càncers són prevenibles amb vacunes. «Si no hi ha virus, no hi ha càncer», diu.

En noies hi ha una cobertura del 80-85%, a Espanya, però «l'assignatura pendent són els nois», ja que en ells la recomanació és individual i és la família qui costeja la despesa, a diferència de països com Austràlia, Estats Units i altres del nostre entorn, exposa aquest pediatre.

«Amb les dades epidemiològiques conegudes, la càrrega de malaltia en homes i dones, la seva transmissió per contacte sexual i la seguretat demostrada de les vacunes, no veig cap raó per no estendre la vacunació a homes i dones si volem reduir la incidència, és objectiu prioritari la seva inclusió en les estratègies de salut pública i en el calendari de vacunes», ressalta Marés.

Les autoritats sanitàries -opina- «han d'avaluar el cost d'incloure aquesta vacuna per a nois preadolescents en el programa, amb les dades que hi ha de seguretat i efectivitat els correspon a ells prendre una decisió per lluitar contra la malaltia del papil·loma; tenim una oportunitat», remarca.

La vacuna del rotavirus tampoc no està inclosa en els programes de vacunació públics, tot i que l'Associació Espanyola de Pediatria ho recomana. La seva cobertura privada i individual arriba al 50 per cent.

«Com que és una vacuna no finançada, tenim el problema de la seva cobertura, però a més hi ha la manca de percepció d'aquesta malaltia, fins i tot per part de professionals de la salut que no fan una recomanació activa. El 90-95% dels pares vacunen als seus fills per protegir-los, però set de cada deu no coneix la vacuna del rotavirus», explica el doctor Ignacio Salamanca.

De les deu principals causes de mortalitat al món, la diarrea és una d'elles. Uns 500.000 nens moren a l'any per rotavirus. Un nen mor per diarrea cada minut, informa aquest pediatre.

La mortalitat és molt baixa a Espanya, però l'assistència a les urgències, les hospitalitzacions, els efectes psicològics, el sofriment del nadó i les baixes laborals el converteixen en un problema de salut pública que té solució perquè la malaltia és prevenible, afegeix aquest metge.

En països com Finlàndia, Bèlgica, Àustria, Regne Unit, Alemanya o Itàlia està als calendaris vacunals i l'OMS insta incloure-la, recorda el doctor Salamanca.

A Espanya, la vacunació de 400.000 nens a l'any evitaria entre 7.000 i 8.000 hospitalitzacions, 50.000 i 60.000 consultes i un estalvi d'uns 28 milions d'euros al Sistema Nacional de Salut, afirma el pediatre.

El rotavirus, completa el doctor Mars, «és una malaltia invisible, un virus ocult, passa per davant, està a tot arreu, però no es veu. La varicel·la, per exemple, sí. Però tots els nens l'agafen. Provoca dolor, vòmits, plor, pèrdua de pes, deshidratació... i en països en desenvolupament moltes morts. Una de cada quatre diarrees en menors de dos anys és per aquest virus».

El doctor Cotarelo afegeix que «la percepció de les autoritats sanitàries amb el rotavirus és que no és una malaltia d'alt risc» a Espanya.