La planta de residus de Sant Jaume es farà d'acord amb el nou model de recollida

La planta de triatge de residus de Sant Jaume de Llierca serà un equipament d'acord amb l'adjudicació del servei de recollida que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha d'aprovar l'any vinent. Per tal de decidir les clàusules del concurs de la nova concessió, el Consell Comarcal té començades una sèrie de proves pilot destinades a augmentar el percentatge de la selecció des de l'origen. L'element comú de les experiències és la identificació de les persones o famílies que posen els residus dins dels contenidors.

La previsió és que un cop tingui lloc l'aplicació definitiva de l'experiència escollida, els percentatges de triatge milloraran molt. La millora, segons l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol (PDeCAT), tindrà conseqüències en el model de la futura planta de triatge prevista a Sant Jaume de Llierca.

L'alcalde de Sant Jaume ha explicat que serà més petita que la prevista en un inici i adaptable a les circumstàncies. És a dir, que si els nivells de selecció des de l'origen pugen, la planta empetitirà.

La previsió de dimensions facilitarà la ubicació de la planta al polígon de Politger, sector sud, on ocuparà ara els tècnics de l'Incasòl adeqüen el projecte a les necessitats d'expansió d'una empresa metal·lúrgica ubicada al costat del terreny, on està previst ubicar la planta.



Reclamació del Consell

La planta de triatge és reclamada sovint al ple del Consell Comarcal de la Garrotxa pel PSC i exposada com una solució per l'equip de govern de PDeCAT-DC. Segons les exposicions, es tracta d'un element clau per aturar la puja continuada del rebut de les escombraries que ha tingut lloc en els darrers 10 anys.

El centre de triatge de residus de Sant Jaume de Llierca ha de completar un conjunt d'equipaments formats per la planta de transferència d'Olot (lloc on es passen els residus dels camions petits als grossos que van a l'abocador), l'abocador de Beuda i l'abocador de Puigpalter del Pla de l'Estany.

Els abocadors finals són infraestructures que cap municipi les vol, per la qual cosa la continuïtat dels que hi ha és molt transcendent.

En els darrers anys, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha comprat l'abocador de Beuda i l'ha millorat amb la creació d'un vas i la incorporació de maquinària per l'eliminació de lixiviats.

Un altre factor és l'acord entre els Consells Comarcals de la Garrotxa i del Pla de l'Estany pel compartiment de les infraestructures. Així doncs, les dues comarques podran compartir els abocadors segons les necessitats.

Tot, plegat fa que la continuïtat de l'abocador de Beuda estigui assegurada per almenys una dècada. El motiu de la puja de la taxa d'escombraries és l'augment del preu d'entrada de les tones de residus a l'abocador de Beuda que estableix la Junta de Residus de la Generalitat a partir de les directrius que li ordena la Unió Europea.

L'ordre principal és la selecció de la recollida en origen. En aquest aspecte, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot, Josep Guix (PSC), en el darrer ple va explicar que el percentatge de selecció ha millora a Olot en els darrers mesos. Segons va explicar, cada olotí produeix una mitjana de 1,100 quilograms diaris, dels quals se'n reciclen 500 grams, quan fa poc se'n reciclaven 400 grams.

Per tal d'augmentar la selecció, l'Ajuntament pretén aplicar el model que sortirà de les proves que fa ara. Amb la identificació dels usuaris, l'ens comarcal confia millorar molt el percentatge de selecció i poder aplicar, a la llarga, un rebut segons la producció.