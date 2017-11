Recollida de fons per la lluita contra el malbaratament alimentari

El projecte contra el malbaratament alimentari que l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) promou des de fa anys, «La manduca no caduca», estarà obert a donacions durant la jornada solidària Giving Tuesday, que la Taula del Tercer Sector Social promou a Catalunya per a finals de mes. El 28 de novembre és la data prevista per a una iniciativa que es realitza en més de 70 països i que l'any passat va recaptar 558.617 euros per a diferents projectes, fonamentalment de caràcter social, a Catalunya.

Pel que fa a l'ANG, el seu propòsit és impulsar la campanya «La manduca no caduca» durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que enguany se celebrarà del 18 al 26 de novembre, i continuar treballant contra el malbaratament de menjar al llarg del 2018. Amb aquesta iniciativa l'Associació de Naturalistes de Girona vol evitar les pèrdues de menjar que es produeixen al llarg de la cadena alimentària, conscienciant les persones i promovent accions concretes a les llars, els supermercats, les botigues i en el seu mateix origen, el camp.

Givingtuesday és un moviment global que promou la solidaritat i fomenta la cultura de la col·laboració de ciutadans i empreses a través de donacions a diferents projectes de causes socials, de recerca, cooperació internacional, medi ambient o educació. Amb el hàstag #GivingTuesday, la iniciativa se celebra des de fa cinc anys i, segons remarca la Taula del Tercer Sector, ja es tracta d'un esdeveniment consolidat com un moviment global en el qual participen més de 36.000 organitzacions.