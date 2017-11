Reconeixen un projecte sobre la promoció de la salut a l´escola gestat a Girona

Els premis «Enfermería en desarrollo 2017» ja tenen als seus catorze finalistes, entre els quals hi ha la infermera escolar gironina, Engracia Soler. En representació de l'organització que lidera, l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (ACISE), aquesta infermera de Portbou ha estat escollida pel seu treball Programa d'educació i promoció de la salut per a les escoles i instituts.

Segons Soler, el fet d'haver estat designada finalista suposa «el reconeixement a l'existència de la infermeria escolar» com una figura necessària a les escoles i amb competències pròpies.

El jurat d'aquest premi, un dels més prestigiosos dins de la infermeria de parla hispana, ha seleccionat els finalistes entre més de 200 candidatures provinents d'Espanya i altres llocs del món com França, Argentina o Mèxic.

L'associació finalista dels premis, l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar, va realitzar el projecte sota la premissa que les infermeres escolars, a més de tenir funcions assistencials, han de formar part de l'equip docent de les escoles impartint Educació per a la salut.

El projecte posa les bases del programa d'aquesta assignatura que abastaria tots els nivells educatius, des de P3 fins a Batxillerat. «Una de les competències que té la infermeria és la d'educar per a la salut i un dels millors llocs per començar és a les escoles» explica la infermera Engracia Soler, que veu imprescindible formar els nens en perquè afrontin l'adolescència de manera saludable i preparar els alumnes joves per a l'edat adulta.

El projecte de l'entitat dedicada a la salut escolar ja té una trajectòria de deu anys a l'esquena. El primer pas, explica Engràcia, va ser enquestar professors i representants de les famílies a través de l'AMPA sobre les seves necessitats educatives.

A partir d'aquí, es va elaborar el contingut mínim de l'assignatura, que va ser revisat per especialistes universitaris. Un cop es va arribar a un temari final, aquest va ser retornat a les escoles per conèixer la seva opinió.

La infermera explica que un 98% dels professors i pares consultats van donar una valoració positiva al temari.

Aquest ha estat el projecte que s'ha presentat i que ha quedat finalista en la categoria Premi Vivesoy a la promoció de l'autocura i dels hàbits de vida saludable.



Internacionalització

A partir d'ara l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar vol seguir treballant per elaborar llibres que es basin en aquests temaris, a més d'internacionalitzar el projecte aplicant-lo en escoles i instituts d'altres països europeus.

Engracia Soler puntualitza que «l'objectiu és que els professionals infermers estiguin integrats a l'escola» i explica que «les infermeres estan a les escoles i tenen les seves competències específiques, però encara no s'ha reconegut la infermeria escolar com una especialitat».

Els guardons estan organitzats per la revista Enfermeria en Desarrollo, editada pel Sindicat d'Infermeria, Satse, en col·laboració amb la Fundació per al Desenvolupament de la Infermeria, Fuden, per tal de donar suport a les infermeres i fisioterapeutes que treballen pel desenvolupament de les seves professions i suposen un reconeixement col·lectiu a la seva aportació, animant a tots a seguir esforçant-se, dia a dia, per millorar el seu treball.

Els guanyadors de cada categoria es coneixeran en l'acte de lliurament dels premis, el proper dijous, 23 de novembre de 2017, al teatre Fernando de Rojas del Cercle de Belles Arts de Madrid, on rebran un guardó commemoratiu.

L'objectiu final d'aquests guardons és posar cara a tots aquells que sustenten els valors de la infermeria.