Com reconèixer els símptomes d'un infart en les dones?

Quan es parla de malalties cardiovasculars i, especialment d'infarts, s'acostuma a pensar en homes. De fet la majoria de nosaltres podem reconèixer perfectament els símptomes d'un atac de cor en ells. En canvi, són poques les persones que coneixen els senyals d'alerta d'infart en dones.

Fa anys que professionals de l'àmbit de la salut alerten que aquesta situació és perillosa ja que ha portat a que la mortalitat en dones que pateixen infarts sigui substancialment superior a la d'homes. Elles i el seu entorn triguen molta més estona que els homes a anar a un centre hospitalari quan en pateixen un. A més, no associen en cap moment els símptomes que pateixen a un atac cardíac.

Cal recordar que, a partir de la menopausa, la incidència de l'infart en homes i en dones es va igualant. És, doncs, important difondre'n la simptomatologia en les dones per tal que es pugui reconèixer i tractar tan aviat com sigui possible.

Es tracta de símptomes que poden atribuir-se a altres afeccions com ara problemes digestius, musculars, ansietat o estrès. Per això és clau divulgar-los, per tal que, davant la sospita de poder estar patint un atac cardíac, es busqui atenció mèdica ràpidament.