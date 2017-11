El ciberassetjament entre estudiants de Secundària, Batxillerat i FP va a l´alça

L'assetjament escolar a través d'Internet i les plataformes digitals, el ciberassetjament, ha augmentat entre l'alumnat de Secundària al llarg dels últims 5 anys. El pateix un 3,7% de l'alumnat consultat a l'última Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat, que els departaments d'Ensenyament i d'Interior van donar a conèixer ahir –en l'anterior, feta el 2011, era un 3,5%. Sense distingir tipus de bullying, el mateix sondeig mostra que un 9,9% dels joves enquestats ha patit assetjament –mig punt menys que en l'últim registre.

El novembre de 2016, 8.749 alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mig de 110 centres catalans van respondre una sèrie de preguntes pensades per detectar problemes de convivència i de seguretat entre adolescents. Les conclusions de l'estudi s'han fet públiques un any més tard, sense especificar els resultats per Serveis Territorials d'Ensenyament.

Quatre de cada 10 noies i nois assetjats concreten que ho han estat a través de mitjans digitals, la modalitat que pren més força i que, segons apunten els experts, mostra «una lleugera tendència a l'alça». A diferència del bullying, el ciberassetjament va més enllà dels espais i els horaris escolars, ja que es manté actiu les 24 hores de qualsevol dia de la setmana. El seu impacte també és més gran perquè els missatges amb continguts ofensius, que es poden llençar des de l'anominat via Whats-App o a través de les xarxes socials, es reprodueixen cada vegada que alguna persona els clica.



Igual a la privada i la pública

En el que no hi ha distincions quan es parla d'assetjament escolar –i tal com assenyala una altra conclusió de l'estudi– és en la titularitat dels centres educatius, ja que es dona d'igual manera en els privats que en els públics.

D'altra banda, la darrera Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat constata una millora en la comunicació entre menors i adults, ja que ara un 38,7% de l'alumnat víctima de maltractaments ho explica als pares; dos punts més que el 2011. Encara en la banda positiva, també ha augmentat la percepció dels joves que la intervenció del professorat és determinant per acabar amb l'assetjament; una opinió que comparteix el 54,1% dels estudiants consultats.