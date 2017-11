Un de cada cinc alumnes gironins no universitaris estudia fora del municipi

Un de cada cinc alumnes gironins no universitaris estudien fora del municipi on viuen. Concretament, 25.318 estudiants de les comarques gironines es van desplaçar durant el curs 2016-2017 per assistir a les classes de l'etapa obligatòria, el Batxillerat o un cicle formatiu, segons les dades de la mobilitat obligada per raó d'estudi que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), una xifra que representa el 20,9% dels 121.310 infants i joves en edat d'estudiar a la demarcació.

Ara bé, els ensenyaments postobligatoris –la Formació Professional i el Batxillerat– registren una mobilitat molt més elevada que els cicles de l'etapa obligatòria, l'Educació Infantil, Primària i Secundària: mentre que un 17% dels alumnes que cursen els estudis obligatoris han de canviar de municipi per anar a classe, en el cas dels estudis postobligatoris ho han de fer més de la meitat, el 52,2%.

Per comarques, la mobilitat més baixa entre els ensenyaments postobligatoris es registra, lògicament, al Gironès, on hi ha més centres. Així, el 57,% dels estudiants de Batxillerat o FP estudien a la seva població.

A continuació vindrien els estudiants de la Garrotxa, ja que el 54,7% dels alumnes de cicles educatius postobligatoris no s'ha de moure. El 45% dels alumnes d'aquestes etapes formatives a l'Alt i al Baix Empordà ho fan a les seves poblacions; un percentatge que en el cas de la Selva és del 42,2% i a la Cerdanya, del 40,9%.

On es registra més mobilitat és al Pla de l'Estany, ja que només el 38,9% estudia al seu municipi i sobretot al Ripollès, on ho fa el 28,4%, segons les dades recollides per l'Idescat.

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, la mobilitat més escassa es comptabilitza a la Selva i al Gironès, on, respectivament, el 86,7% i el 86% dels escolars matriculats a Educació Infantil, Primària o Secundària estudia al mateix municipi on viu.

En el cas del Baix Empordà i el Ripollès, la proporció d'alumnes que resideixen al mateix municipi on cursen els estudis obligatoris és del 81,8% i del 81%; un percentatge que també freguen els centres educatius alt-empordanesos, amb un 80,9% d'estudiants residents a la mateixa població. La mobilitat creix si parlem del Pla de l'Estany, on el 75,6% dels alumnes estudien on viuen i a la Cerdanya, on el 71,8% dels escolars no es desplaça per anar a classe.

Segons l'Idescat, dels 783.478 alumnes catalans d'ensenyaments obligatoris del curs 2016-2017, un 87,7% van estudiar al municipi on resideixen i un 12,3% es van desplaçar a un altre. Concretament, en el cas de l'educació primària el percentatge d'alumnes que van estudiar al mateix municipi on viuen és un 90,4% i en relació a l'ESO, un 83,4%.

Dels 205.567 alumnes d'ensenyaments postobligatoris que hi ha a Catalunya, un 58,2% van estudiar durant el curs passat al municipi on resideixen i un 41,8% es van traslladar cap a un altre.

La xifra d'alumnes residents que van estudiar al mateix municipi és major al Batxillerat (75,6%) que als cicles formatius de grau mitjà (48,0%) i de grau superior (40,8%), segons les estadístiques de l'Idescat.